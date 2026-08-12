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Wohnimmobilien in Vodnjan, Kroatien

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häuser
6
6 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Vodnjan, Kroatien
Haus 3 Schlafzimmer
Vodnjan, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 216 m²
Standort: Vodnjan Mitte: 8 km Meer: 7 km Flughafen: 45 km Innenräume: 216 m2 Grundstück…
$1,02M
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Haus 3 zimmer in Vodnjan, Kroatien
Haus 3 zimmer
Vodnjan, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 113 m²
Etagenzahl 1
Istria, Vodnjan, in an excellent location, only 900 m from the center of Vodnjan, a detached…
$548,041
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Haus 5 zimmer in Vodnjan, Kroatien
Haus 5 zimmer
Vodnjan, Kroatien
Zimmer 5
Fläche 402 m²
Etagenzahl 1
Istria, two modern detached villas for sale in a set, each on its own plot – separate plots.…
$1,61M
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LDV InvestLDV Invest
Haus 4 zimmer in Divsici, Kroatien
Haus 4 zimmer
Divsici, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 175 m²
Etagenzahl 1
Istria, Vodnjan – surroundings, a beautiful villa of an impressive design with a net area of…
$1,02M
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Haus 3 zimmer in Vodnjan, Kroatien
Haus 3 zimmer
Vodnjan, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 202 m²
Etagenzahl 1
Istria, surroundings – a detached villa of a modern design is for sale in a quiet part of th…
$797,151
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Haus 5 zimmer in Vodnjan, Kroatien
Haus 5 zimmer
Vodnjan, Kroatien
Zimmer 5
Fläche 210 m²
Etagenzahl 2
Istria, Vodnjan, surroundings,only 4 km from the town of Vodnjan, a partially adapted stone …
$193,752
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