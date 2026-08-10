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Wohnimmobilien in Grad Stari Grad, Kroatien

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häuser
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5 immobilienobjekte total found
Haus 2 zimmer in Grad Stari Grad, Kroatien
Haus 2 zimmer
Grad Stari Grad, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Stari Grad, einstöckiges Haus mit einer Grundrissfläche von 51 m2 plus einer überdachten Ter…
$346,040
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Haus 3 zimmer in Dol, Kroatien
Haus 3 zimmer
Dol, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
HVAR, Dol, House for saleOld family house in Dol, 3 km from the Old Town. Spacious outdoor s…
$166,073
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Haus 13 zimmer in Vrbanj, Kroatien
Haus 13 zimmer
Vrbanj, Kroatien
Zimmer 13
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 400 m²
Hvar, Mudri Dolac Haus 80m vom Meer entferntEinfamilienhaus bestehend aus vier Stockwerken (…
$576,735
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LDV InvestLDV Invest
Haus 3 zimmer in Grad Stari Grad, Kroatien
Haus 3 zimmer
Grad Stari Grad, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 177 m²
Hvar, Stari Grad, Reihenhaus von rd. 177 m2 auf drei Etagen (Erdgeschoss, erster, zweiter S…
$575,582
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Haus 4 zimmer in Dol, Kroatien
Haus 4 zimmer
Dol, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 230 m²
Dol, Hvar, freistehendes Steinhaus mit 5 kleinen Gebäuden, auf einem Grundstück von 884 m2. …
$386,413
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