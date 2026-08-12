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Grundstücke in Kroatien

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962 immobilienobjekte total found
Grundstück in Krk, Kroatien
Grundstück
Krk, Kroatien
Fläche 3 700 m²
Manor stellt ein Baugrundstück auf der Insel Krk vor, Gastronomie-touristische Nutzung T2, 1…
$533,963
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Grundstück in Stadt Zagreb, Kroatien
Grundstück
Stadt Zagreb, Kroatien
Fläche 1 449 m²
$91,824
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Grundstück in Baag, Kroatien
Grundstück
Baag, Kroatien
Fläche 462 m²
ID CODE: 104-997
$119,544
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Grundstück in Rijeka, Kroatien
Grundstück
Rijeka, Kroatien
Fläche 6 400 m²
ID CODE: 114-1413
$284,879
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Grundstück in Opcina Vrbnik, Kroatien
Grundstück
Opcina Vrbnik, Kroatien
Fläche 745 m²
ID CODE: 119-538
$261,858
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Grundstück in Kastelir, Kroatien
Grundstück
Kastelir, Kroatien
POREC – KASTELIR Drei Baugrundstücke zu je 750m2, mit tollem Meerblick & neben Olivenpla…
$284
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Grundstück in Opcina Marina, Kroatien
Grundstück
Opcina Marina, Kroatien
Fläche 600 m²
Baugrundstück von 600 m2, mit Baugenehmigung, Gemeinde Marina, Vinišće. Das Baugrundstück l…
$957,380
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Grundstück in Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Grundstück
Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Fläche 567 m²
ID CODE: 134-161
$159,392
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Grundstück in Kastel Stafilic, Kroatien
Grundstück
Kastel Stafilic, Kroatien
Fläche 1 663 m²
Split area, Kaštela, 1st row to the beach, building plot, rarity! Building land for sale in …
$612,093
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Grundstück in Kroatien
Grundstück
Kroatien
Die Insel Hvar ist die Königin der kroatischen Inseln Dalmatiens. Auch bekannt als die sonni…
$2,36M
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Grundstück in Stadt Zagreb, Kroatien
Grundstück
Stadt Zagreb, Kroatien
Fläche 1 539 m²
www.biliskov.com  ID: 14141 Gračani Baugrundstück mit einer Gesamtfläche von 1539 m2. Die…
$103,812
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Grundstück in Opcina Liznjan, Kroatien
Grundstück
Opcina Liznjan, Kroatien
LIZNJAN 530m2 Grundstück mit Meerblick, samt Bauprojekt & eingereichter Baugenehmigung …
$442
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Grundstück in Opcina Dezanovac, Kroatien
Grundstück
Opcina Dezanovac, Kroatien
Immobilien in Kroatien zu verkaufen: Baustelle in attraktiver Lage - REF ID: 5241/30 in Plit…
$39,455
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Grundstück in Krk, Kroatien
Grundstück
Krk, Kroatien
Fläche 558 m²
ID CODE: 138-23
$967,737
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Grundstück in Opcina Sucuraj, Kroatien
Grundstück
Opcina Sucuraj, Kroatien
Standort: Sućuraj Grundstücksgröße: 4617 m2 Es ist möglich, ein Haus auf dieser Baustelle …
$876,407
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Grundstück in Opcina Vrbnik, Kroatien
Grundstück
Opcina Vrbnik, Kroatien
Fläche 75 700 m²
Preis auf Anfrage
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Grundstück in Rovinj, Kroatien
Grundstück
Rovinj, Kroatien
Fläche 5 837 m²
ID CODE: 134-154
$3,02M
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Grundstück in Kroatien
Grundstück
Kroatien
Inselgröße: 20 085 m2 Meer: 1 m Die Wasserquelle auf der Insel Haus / Ruine Festland: 1 km
$3,80M
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Grundstück in Opcina Oprtalj, Kroatien
Grundstück
Opcina Oprtalj, Kroatien
Fläche 4 498 m²
ID CODE: 123-56
$205,038
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Grundstück in Opcina Ston, Kroatien
Grundstück
Opcina Ston, Kroatien
Fläche 20 085 m²
Mali Ston Bay, Insel mit einer Fläche von 20.085 m2. Auf der Insel gibt es einen wunderschö…
$3,69M
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Grundstück in Baag, Kroatien
Grundstück
Baag, Kroatien
Fläche 733 m²
ID CODE: 104-995
$170,927
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Grundstück in Sveti Ivan Zelina, Kroatien
Grundstück
Sveti Ivan Zelina, Kroatien
Fläche 1 957 m²
SALE, LAND, SAINT IVAN ZELINA Building land for sale in the area of ​​Sveti Ivan Zelina. The…
$33,215
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Grundstück in Opcina Dezanovac, Kroatien
Grundstück
Opcina Dezanovac, Kroatien
Immobilien in Kroatien zu verkaufen: Site mit teilweisem Meerblick - REF ID: 2029/52 in Spli…
$147,956
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Grundstück in Stadt Zagreb, Kroatien
Grundstück
Stadt Zagreb, Kroatien
Fläche 664 m²
www.biliskov.com ID: 15233Zagreb, Šalata – Exklusiver Verkauf – Doppelhaushälfte Zum Verkau…
Preis auf Anfrage
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Grundstück in Grad Zadar, Kroatien
Grundstück
Grad Zadar, Kroatien
Fläche 1 514 m²
Building Land 1,514 m2, Bili Brig, Zadar Above the Zadar bypass, not far from the turnoff to…
$259,816
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Grundstück in Hrebine, Kroatien
Grundstück
Hrebine, Kroatien
Fläche 862 m²
I27898 Ljudevita Gaja 5
$32,107
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Grundstück in Grad Kastav, Kroatien
Grundstück
Grad Kastav, Kroatien
Fläche 1 348 m²
Building plot with sea view, Kastav, Rijeka The town of Kastav is located in the immediate v…
$188,216
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Grundstück in Grad Zadar, Kroatien
Grundstück
Grad Zadar, Kroatien
Fläche 3 365 m²
Residential construction land, 3,365 m2, Put Bokanjca, Zadar The construction land is locate…
$1,33M
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Grundstück in Stadt Zagreb, Kroatien
Grundstück
Stadt Zagreb, Kroatien
Fläche 1 792 m²
www.biliskov.com ID: 15111 Gajnice Baugrundstück mit einer Fläche von 1.792 m², Abmessungen…
$299,902
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Grundstück in Jelsa, Kroatien
Grundstück
Jelsa, Kroatien
Fläche 850 m²
Hvar PokrivenikBauland von 850 m2 zu verkaufenDirekt neben dem Strand. Gemischte Bauzone, M1…
$288,368
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