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Lagerräume in Kroatien

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Stadt Zagreb
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7 immobilienobjekte total found
Lager 540 m² in Opcina Smokvica, Kroatien
Lager 540 m²
Opcina Smokvica, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 540 m²
Bürogebäude, 550 m2, Smokvica - Korčula Bürogebäude mitten im Stadtzentrum. Es besteht aus…
$692,082
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Lager 1 800 m² in Dugopolje, Kroatien
Lager 1 800 m²
Dugopolje, Kroatien
Zimmer 8
Fläche 1 800 m²
Dugopolje, Gewerbegebäude mit einer Gesamtnutzfläche von ​​1800 m2. Es kann als Lager, als …
$4,04M
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Lager 320 m² in Opcina Selca, Kroatien
Lager 320 m²
Opcina Selca, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 320 m²
Brač, Selca - 1. Reihe vom Meer - exklusiv! Wir verkaufen eine Tankstelle mit einer Kapazit…
Preis auf Anfrage
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TekceTekce
Lager 555 m² in Stadt Zagreb, Kroatien
Lager 555 m²
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 10
Fläche 555 m²
www.biliskov.com  ID: 13889 Voltino Gewerbeflächen auf drei Etagen mit einer Gesamtfläche …
$1,04M
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Lager 1 940 m² in Grad Sisak, Kroatien
Lager 1 940 m²
Grad Sisak, Kroatien
Zimmer 10
Fläche 1 940 m²
www.biliskov.com ID 14427 Sisak, GeschäftszoneVerwaltungsgebäude mit einer Gesamtfläche von…
$1,15M
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Lager 1 100 m² in Stadt Zagreb, Kroatien
Lager 1 100 m²
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 100 m²
www.biliskov.com  ID: 13946 Jankomir, Samoborska cesta Gewerbegebäude zu verkaufen – vorge…
$1,73M
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Lager 175 m² in Stadt Zagreb, Kroatien
Lager 175 m²
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 1
Fläche 175 m²
Zagreb, Borovje Die Geschäftsfläche hat eine Größe von 175,21 m² und befindet sich im Erdge…
$707,077
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Eigenschaftstypen in Kroatien

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