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Wohnimmobilien in Grad Crikvenica, Kroatien

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Crikvenica
60
77 immobilienobjekte total found
Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 300 m²
In einer ruhigen Ecke von Crikvenica gelegen, fängt diese auffällige Villa mit privatem Pool…
$1,02M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Crikvenica, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 14 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$107,589
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Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
Wir bieten eine wunderschöne moderne Villa mit 280 m², die auf einem 600 m² großen Grundstüc…
$1,31M
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 1 Schlafzimmer in Crikvenica, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 23 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$175,461
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Crikvenica, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 23 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$176,680
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Crikvenica, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 2
Fläche 63 m²
ID CODE: 139-166
$365,865
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Wunderschöne Villa auf 1500 qm. Land in der Gegend von Crikvenica, ca. 4 km vom Meer entfern…
$914,920
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Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 170 m²
Crikvenica – Bribir, moderne Villa mit privatem Pool im Bau. Diese elegante Immobilie bietet…
$971,180
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Haus 4 Schlafzimmer in Crikvenica, Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Schauen Sie sich dieses allseitige Steinvilla in Crikvenica, dem Kvarner-Gebiet Kroatiens, a…
$941,319
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Dramalj, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Dramalj, Kroatien
Schlafräume 3
Fläche 126 m²
Etagenzahl 2
ID CODE: 129-817
$603,412
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Crikvenica, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
ID CODE: 139-207
$734,341
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Haus 9 Schlafzimmer in Crikvenica, Kroatien
Haus 9 Schlafzimmer
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 181 m²
Standort: Crikvenica Zentrum: 41 km Innenräume: 181m2 Grundstücksgröße: 601 m2 Schlafzim…
$841,304
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Villa in Dramalj, Kroatien
Villa
Dramalj, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Perfekte Villa mit Panoramablick auf das Meer und Swimmingpool in Dramalj, weniger als 1 km …
$652,005
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Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 480 m²
Exklusive Villa mit Panoramablick auf das Meer in Crikvenica cca. 600 Meter vom Meer entfern…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Crikvenica, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 16 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$119,725
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Haus 8 Schlafzimmer in Jadranovo, Kroatien
Haus 8 Schlafzimmer
Jadranovo, Kroatien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 396 m²
Die moderne Villa mit Meerblick in Crikvenica ist ein luxuriöses Anwesen in der charmanten K…
$2,59M
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Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 188 m²
CRIKVENICA ZENTRUM – Moderne Neubauvilla mit Swimmingpool, Meernähe und privatem ParkplatzIm…
$969,467
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Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Luxuriöse Doppelhaushälfte mit Pool in Jardanovo, 600 Meter vom Meer entfernt. Die Gesamtflä…
$651,262
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Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 228 m²
Luxuriöse Doppelhaushälfte mit Panoramablick auf das Meer in Crikvenica als Teil einer glamo…
$1,04M
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Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 340 m²
Authentische komplett renovierte Villa in Bribir bei Crikvenica! Wahrer Eindruck des mittela…
$865,331
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Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 396 m²
Erstaunliche, modern gestaltete Villa in Jadranovo mit Panoramablick auf die Adria, nur 270 …
Preis auf Anfrage
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Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Luxuriöse Steinvilla mit beheiztem Pool in Jadranovo! Diese rustikale Villa aus massivem St…
$1,96M
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Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Fläche 232 m²
Reduziert! Preis fiel von 2,5 Mio. Euro auf 1,8 Mio. Euro!Großartige Gelegenheit!Schöner Old…
$2,06M
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Villa in Dramalj, Kroatien
Villa
Dramalj, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 185 m²
Villa mit Pool und Panoramablick auf das Meer in Crikvenica! Die Gesamtfläche beträgt 185 m²…
$949,230
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Haus 27 Schlafzimmer in Crikvenica, Kroatien
Haus 27 Schlafzimmer
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 27
Anzahl der Badezimmer 27
Fläche 1 900 m²
Standort: Crikvenica Gebaut: 1930 renoviert: 2003 Zentrum von Crikvenica: 4 km Meer: 0,1 km …
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Crikvenica, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
$322,418
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Crikvenica, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$221,972
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Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 260 m²
Der Preis fiel von 1.700.000 Euro auf 1.650.000 Euro! Beeindruckende moderne Villa in großar…
$1,88M
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Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 260 m²
Moderne Villa mit Pool und Panoramablick in Crikvenica, nur 1 km vom Strand entfernt!Nur zeh…
$1,50M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Crikvenica, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 33 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$256,449
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Eigenschaftstypen in Grad Crikvenica

wohnungen
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Immobilienangaben in Grad Crikvenica, Kroatien

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