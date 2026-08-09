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Wohnimmobilien in Grad Karlovac, Kroatien

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Karlovac
6
10 immobilienobjekte total found
Haus 6 zimmer in Grad Karlovac, Kroatien
Haus 6 zimmer
Grad Karlovac, Kroatien
Zimmer 6
Fläche 299 m²
Etagenzahl 2
I28059 Donje Mekušje
$98,481
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Haus 3 zimmer in Ladvenjak, Kroatien
Haus 3 zimmer
Ladvenjak, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 160 m²
Etagenzahl 2
I28269 Lattenrost
$264,598
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Haus 7 zimmer in Grad Karlovac, Kroatien
Haus 7 zimmer
Grad Karlovac, Kroatien
Zimmer 7
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
I28340 Kaštel
$364,241
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LDV InvestLDV Invest
Haus 4 zimmer in Grad Karlovac, Kroatien
Haus 4 zimmer
Grad Karlovac, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 154 m²
Etagenzahl 2
I28329 Donja Švarča
$162,746
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Haus 6 zimmer in Grad Karlovac, Kroatien
Haus 6 zimmer
Grad Karlovac, Kroatien
Zimmer 6
Fläche 271 m²
Etagenzahl 2
I28590 Drežnik
$293,386
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Wohnung 3 zimmer in Grad Karlovac, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Grad Karlovac, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Stockwerk 1/3
I26610 Ljudevita Jonkea
$202,598
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Haus 2 zimmer in Utinja, Kroatien
Haus 2 zimmer
Utinja, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 128 m²
Etagenzahl 1
I28503 Utinja
$53,141
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Haus in Brodani, Kroatien
Haus
Brodani, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 155 m²
Etagenzahl 1
I28122 Rečica
$163,858
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Haus 7 zimmer in Grad Karlovac, Kroatien
Haus 7 zimmer
Grad Karlovac, Kroatien
Zimmer 7
Fläche 370 m²
Etagenzahl 2
I28274 Baščinska cesta
$939,967
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Haus 9 zimmer in Grad Karlovac, Kroatien
Haus 9 zimmer
Grad Karlovac, Kroatien
Zimmer 9
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 417 m²
Etagenzahl 3
I24839 Draškovićeva
$212,312
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Eigenschaftstypen in Grad Karlovac

häuser

Immobilienangaben in Grad Karlovac, Kroatien

mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
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