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Wohnimmobilien in Grad Ozalj, Kroatien

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häuser
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10 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Vrhovac, Kroatien
Haus 4 zimmer
Vrhovac, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 103 m²
Etagenzahl 1
I28355 Vrhovac
$71,964
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Haus 4 zimmer in Mali Erjavec, Kroatien
Haus 4 zimmer
Mali Erjavec, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
I27982 Slapno
$98,534
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Haus 3 zimmer in Pozun, Kroatien
Haus 3 zimmer
Pozun, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 152 m²
Etagenzahl 2
I27373 Slave Raškaj 10
$174,374
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LDV InvestLDV Invest
Haus 2 zimmer in Badovinci, Kroatien
Haus 2 zimmer
Badovinci, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 193 m²
I28643 radatovići
$228,068
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Haus in Badovinci, Kroatien
Haus
Badovinci, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
I28642 Radatović
$56,459
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Haus 2 zimmer in Vrhovac, Kroatien
Haus 2 zimmer
Vrhovac, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 100 m²
I27413 Vrhovac 34
$45,391
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Haus 3 zimmer in Grandic Breg, Kroatien
Haus 3 zimmer
Grandic Breg, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 125 m²
Etagenzahl 2
I26175 Grandić Breg
$331,035
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Haus in Polje Ozaljsko, Kroatien
Haus
Polje Ozaljsko, Kroatien
Fläche 122 m²
Etagenzahl 1
I28217 Polje Ozaljsko
$56,462
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Haus 5 zimmer in Luksici Ozaljski, Kroatien
Haus 5 zimmer
Luksici Ozaljski, Kroatien
Zimmer 5
Fläche 322 m²
Etagenzahl 2
House 321 m2 on a plot of 5,244 m2, Ozalj In the idyllic town of Ozalj, located in the Karlo…
$398,575
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Haus 3 zimmer in Radatovici, Kroatien
Haus 3 zimmer
Radatovici, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 218 m²
Etagenzahl 1
I27410 Radatovići
$296,715
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