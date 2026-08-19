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Wohnimmobilien in Grad Vodice, Kroatien

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48 immobilienobjekte total found
Villa in Grad Vodice, Kroatien
Villa
Grad Vodice, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 530 m²
Eine luxuriöse Neubauvilla in Vodice in der Nähe von Šibenik, in der ersten Reihe zum Meer g…
$3,60M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Srima, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Srima, Kroatien
Schlafräume 3
Fläche 236 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen ein neues Luxusapartment in außergewöhnlicher Lage, nur…
$776,376
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Nils Ott Real Estates
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Villa in Srima, Kroatien
Villa
Srima, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Der Preis fiel von 999.999 Euro auf 950.000 Euro! Entdecken Sie diese bezaubernde Villa, ein…
$1,09M
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Villa in Grad Vodice, Kroatien
Villa
Grad Vodice, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Luxuriöse, freistehende Stadtvilla, nur 400 m vom Meer und Strand entfernt, im Herzen von Vo…
$857,738
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Villa in Grad Vodice, Kroatien
Villa
Grad Vodice, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 233 m²
Luxuriöse Doppelhaushälfte im Bau mit Panoramablick auf das Meer und die Inseln im beliebten…
$761,492
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Villa in Srima, Kroatien
Villa
Srima, Kroatien
Schlafräume 3
Fläche 163 m²
Objektbeschreibung: In der beliebten Küstenlage von Srima entsteht ein modernes Doppelhaus m…
$558,306
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Nils Ott Real Estates
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Grad Vodice, Kroatien
Villa
Grad Vodice, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 391 m²
Schöne moderne Villa in der ersten Bauphase in ruhiger Lage, 700 Meter vom Meer entfernt im …
$1,57M
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Villa in Grad Vodice, Kroatien
Villa
Grad Vodice, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Wunderschöne Villa in der Gegend von Vodice mit herrlichem Meerblick! Auf einem ruhigen Hüge…
$1,60M
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Villa in Grad Vodice, Kroatien
Villa
Grad Vodice, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 377 m²
Luxusvilla in Vodice, nur 700 Meter vom Meer entfernt, mit herrlichem Meerblick als Teil ein…
$1,57M
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Villa in Grad Vodice, Kroatien
Villa
Grad Vodice, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Ein architektonisches Meisterwerk nur 500 Meter vom Meer entfernt im überaus beliebten Vodic…
$1,09M
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Villa in Grad Vodice, Kroatien
Villa
Grad Vodice, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Extravagante Villa zum Verkauf in Vodice, nur 900 Meter vom Meer und dem Stadtzentrum entfer…
$1,10M
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Villa in Grad Vodice, Kroatien
Villa
Grad Vodice, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 340 m²
Geräumige Villa für eine große Familie oder als touristische Immobilie zum Verkauf in Vodice…
$1,15M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Srima, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Srima, Kroatien
Schlafräume 3
Fläche 264 m²
Objektbeschreibung: In zweiter Reihe vom Meer, direkt neben dem wunderschönen Kieselstrand, …
$857,955
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Haus 4 zimmer in Grad Vodice, Kroatien
Haus 4 zimmer
Grad Vodice, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 272 m²
Etagenzahl 1
Exclusive Villa with Modern Amenities and Views of the Adriatic, Vodice A modern villa perch…
$1,38M
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Wohnung 2 zimmer in Srima, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Srima, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 2/2
Two-Bedroom Apartment in Srima with Terrace, 43.98 m2 Located in Srima, a neighborhood near …
$155,002
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Grad Vodice, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Grad Vodice, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 159 m²
$751,187
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Haus 4 zimmer in Grad Vodice, Kroatien
Haus 4 zimmer
Grad Vodice, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 285 m²
Etagenzahl 1
Luxurious Villa with Pool and Sea View, Vodice This modern villa is situated on a hill with …
$1,49M
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Haus 4 zimmer in Grad Vodice, Kroatien
Haus 4 zimmer
Grad Vodice, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 243 m²
Etagenzahl 1
Exclusive villa with pool and sea view, Vodice In the peaceful surroundings of Vodice, there…
$1,27M
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Wohnung in Grad Vodice, Kroatien
Wohnung
Grad Vodice, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 1/3
FOR SALE, APARTMENT, VODICE, 30 m2 An apartment is for sale in the historic old town of Vodi…
$114,037
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Wohnung 2 zimmer in Grad Vodice, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Grad Vodice, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 81 m²
Stockwerk 2/2
Two-bedroom apartment in Vodice with sea view, new building, 81.11 m2 A two-room apartment i…
$365,361
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Haus 4 zimmer in Grad Vodice, Kroatien
Haus 4 zimmer
Grad Vodice, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 179 m²
www.biliskov.com ID: 14728VodiceNeubau, modernes Doppelhaus mit zwei Etagen und einer Fläche…
$692,082
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Grad Vodice, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Grad Vodice, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Entdecken Sie Ihren idealen Urlaubsort im Herzen Dalmatiens! Nur 60 Meter vom kristallklaren…
$590,117
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Haus 3 zimmer in Srima, Kroatien
Haus 3 zimmer
Srima, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 149 m²
Etagenzahl 1
Newly built semi-detached house, Srima, 200 meters from the sea! There are two semi-detached…
$531,434
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Haus 3 zimmer in Srima, Kroatien
Haus 3 zimmer
Srima, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 137 m²
Etagenzahl 1
Newly built semi-detached house, Srima, 200 meters from the sea! There are two semi-detached…
$542,505
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Haus in Grad Vodice, Kroatien
Haus
Grad Vodice, Kroatien
Fläche 83 m²
Etagenzahl 1
House for adaptation, 83.45 m2, Vodice The house with a gross area of ​​83.45 m2 on a buildi…
$190,430
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Grad Vodice, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Grad Vodice, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Entdecken Sie Ihren idealen Urlaubsort im Herzen Dalmatiens! Nur 60 Meter vom kristallklaren…
$452,200
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Grad Vodice, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Grad Vodice, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 208 m²
$1,21M
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Haus 6 zimmer in Grad Vodice, Kroatien
Haus 6 zimmer
Grad Vodice, Kroatien
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 370 m²
Vodice Schönes Einfamilienhaus mit 370 m2 (netto) auf drei Etagen, Baujahr 2009 auf einem G…
$634,409
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Wohnung 3 zimmer in Grad Vodice, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Grad Vodice, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 139 m²
Stockwerk 1/2
Three-room apartment in Vodice with sea view, new construction, 138.83 m2 A spacious three-r…
$531,434
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Wohnung 2 zimmer in Grad Vodice, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Grad Vodice, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
Etagenzahl 2
Luxury apartment in a new building, Vodice, 85.52 m2 The apartment in Vodice is located on t…
$276,788
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