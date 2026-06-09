Einwanderungsprogramme in Kroatien

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Niederlassungserlaubnis
Niederlassungserlaubnis in Kroatien
Niederlassungserlaubnis in Kroatien
Kroatien Kroatien
von
$8,000
Einwanderung Programmtyp Niederlassungserlaubnis
Erhaltsfrist von 3 monate
Die Aufenthaltserlaubnis für kroatische digitale nomad ermöglicht es Ihnen, im Land für 18 Monate mit der Möglichkeit, auf der Grundlage einer Mietvereinbarung für ein weiteres Jahr zu verlängern. Nach dieser Aufenthaltsgenehmigung ist es nicht möglich, einen dauerhaften Wohnsitz und ansc…
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