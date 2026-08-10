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Wohnimmobilien in Opcina Malinska Dubasnica, Kroatien

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9 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Sveti Anton, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sveti Anton, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Etagenzahl 2
ID CODE: 112-371
$661,748
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Haus 4 zimmer in Malinska, Kroatien
Haus 4 zimmer
Malinska, Kroatien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Wir präsentieren Ihnen eine außergewöhnliche Luxusvilla auf der schönen Insel Krk. Diese mod…
$1,67M
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AGENCIJA Elite
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Haus 3 Schlafzimmer in Kremenici, Kroatien
Haus 3 Schlafzimmer
Kremenici, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 123 m²
$438,303
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TekceTekce
Villa in Kremenici, Kroatien
Villa
Kremenici, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
In Kremenići, in der Gemeinde Malinska auf der Insel Krk, verkaufen wir eine wunderschöne mo…
$888,039
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Wohnung 3 zimmer in Radici, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Radici, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 123 m²
Etagenzahl 1
Apartment in a new building with a pool and 2nd row to the sea, Malinska In Malinska on the …
$874,563
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Wohnung 3 zimmer in Radici, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Radici, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 128 m²
Stockwerk 1/1
Apartment in a new building, 2nd row from the sea, Malinska, 128 m2 In Malinska on the islan…
$908,397
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Wohnung 3 zimmer in Porat, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Porat, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 57 m²
Stockwerk 2/2
MALINSKA, VANTAČIĆI, SEAVIEW APARTMENT FOR SALE!A beautiful, comfortable apartment with a v…
$198,181
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Wohnung 4 zimmer in Sveti Anton, Kroatien
Wohnung 4 zimmer
Sveti Anton, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 101 m²
Malinska, newer duplex 4BDR with two terraces, 2 parking spaces, sea view, attractive! Sunny…
$447,290
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Wohnung 3 zimmer in Radici, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Radici, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 128 m²
Stockwerk 1/1
Apartment in a new building, 2nd row from the sea, Malinska, 128 m2 In Malinska on the islan…
$908,397
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Immobilienangaben in Opcina Malinska Dubasnica, Kroatien

mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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