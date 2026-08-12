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Wohnimmobilien in Opcina Konavle, Kroatien

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häuser
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6 immobilienobjekte total found
Villa in Cavtat, Kroatien
Villa
Cavtat, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 219 m²
Prächtiger 4-Sterne-Palazzo im Herzen des mittelalterlichen Cavtat, nur 100 Meter vom Meer e…
$3,43M
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Haus 4 zimmer in Komaji, Kroatien
Haus 4 zimmer
Komaji, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 177 m²
Etagenzahl 2
House 177 m2, Konavle, Popovići Located in the village of Popovići, Dubrovnik-Neretva County…
$343,218
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Wohnung 2 zimmer in Zvekovica, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Zvekovica, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
www.biliskov.com ID: 14779Cavtat, ZvekovicaEine charmante Zweizimmerwohnung mit 33 m² befind…
$161,486
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Haus 14 zimmer in Cavtat, Kroatien
Haus 14 zimmer
Cavtat, Kroatien
Zimmer 14
Anzahl der Badezimmer 14
Fläche 675 m²
CavtatEine wunderschöne Villa mit 14 Wohnungen mit einer Gesamtfläche von 675,55 m2, erbaut …
$1,85M
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Haus 2 zimmer in Molunat, Kroatien
Haus 2 zimmer
Molunat, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Etagenzahl 1
House with a spacious terrace and sea view, Molunat, Dubrovnik-Neretva County In the small y…
$420,718
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Haus 4 zimmer in Dubravka, Kroatien
Haus 4 zimmer
Dubravka, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 190 m²
Neu gebautes Luxushaus in der Nähe von Dubrovnik Eingebettet in ein kleines Dorf, umgeben vo…
$2,05M
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Immobilienangaben in Opcina Konavle, Kroatien

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