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Hotels in Kroatien

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Split
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Grad Zadar
19
Grad Makarska
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464 immobilienobjekte total found
Hotel 5 369 m² in Rijeka, Kroatien
Hotel 5 369 m²
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 60
Anzahl der Badezimmer 60
Fläche 5 369 m²
Der Preis ging von 10 Mio. Euro auf 8 Mio. Euro zurück! Prächtiges Hotel der ERSTEN MEERLINI…
$12,14M
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Hotel 670 m² in Umag, Kroatien
Hotel 670 m²
Umag, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 15
Fläche 670 m²
Hotel in der Gegend von Umag mit Meerblick! Die Gesamtfläche beträgt 670 qm. Das Hotel wurde…
$2,06M
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Hotel 299 m² in Trau, Kroatien
Hotel 299 m²
Trau, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 299 m²
Apart-Haus mit 5 Apartments nur 30 Meter vom Strand von Slatina auf der Ciovo-Halbinsel (zwe…
$749,954
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TekceTekce
Hotel in Grad Sibenik, Kroatien
Hotel
Grad Sibenik, Kroatien
Zwei herausragende Boutique-Hotels im Herzen der Adriaküste zu verkaufen! Tolle Gelegenheit,…
$10,96M
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Hotel 550 m² in Dramalj, Kroatien
Hotel 550 m²
Dramalj, Kroatien
Schlafräume 14
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 550 m²
Apart-Haus mit 4 Wohnungen mit Meerblick in Crikvenica, 400 Meter vom Meer entfernt, mit her…
Preis auf Anfrage
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Hotel 220 m² in Stadt Pola, Kroatien
Hotel 220 m²
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Mini-Hotel mit Swimmingpool und gutem Ruf in der Gegend von Valbandon, nur 600 m vom Meer en…
$661,929
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Hotel 835 m² in Makarska, Kroatien
Hotel 835 m²
Makarska, Kroatien
Schlafräume 17
Anzahl der Badezimmer 16
Fläche 835 m²
Tolles Apartmenthaus mit 16 Apartments in attraktiver Lage, in erster Reihe am Meer und eine…
$2,31M
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Hotel 594 m² in Opcina Karlobag, Kroatien
Hotel 594 m²
Opcina Karlobag, Kroatien
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 594 m²
Luxuriöses Apartmenthaus in Lopar auf der Insel Rab, nur 600 Meter vom Meer entfernt, mit Me…
$1,74M
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Hotel 386 m² in Omisalj, Kroatien
Hotel 386 m²
Omisalj, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 386 m²
Einfamilienhaus mit großem Garten, der als Mini-Hotel genutzt werden kann! In bester Lage ca…
$911,482
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Hotel in Omisalj, Kroatien
Hotel
Omisalj, Kroatien
Schlafräume 17
Anzahl der Badezimmer 18
Prächtiges Hotel am Wasser zur kompletten Umgestaltung auf der Insel Krk!Das Hotel befindet …
$7,12M
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Hotel 400 m² in Malinska, Kroatien
Hotel 400 m²
Malinska, Kroatien
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 400 m²
Immobilie mit großem Vermietungspotenzial in dem sehr beliebten Malinska auf der Insel Krk!H…
$1,37M
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Hotel 1 000 m² in Opcina Medulin, Kroatien
Hotel 1 000 m²
Opcina Medulin, Kroatien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 11
Fläche 1 000 m²
Fantastisches 4**** Boutique-Hotel im Raum Medulin nahe Pula!Eine außergewöhnliche Immobilie…
$4,92M
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Hotel 400 m² in Rovinj, Kroatien
Hotel 400 m²
Rovinj, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 400 m²
Hotel zu verkaufen in Rovinj, in unmittelbarer Nähe zur 5*****-Sterne-Hotelzone!Eines der be…
$1,88M
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Hotel 230 m² in Opcina Karlobag, Kroatien
Hotel 230 m²
Opcina Karlobag, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
Einzigartiges Anwesen in der ersten Reihe zum Meer in der Gegend von Senj mit direktem Absti…
$822,285
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Hotel 400 m² in Opcina Podgora, Kroatien
Hotel 400 m²
Opcina Podgora, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Freistehendes Apart-Haus im beliebten Baska Voda an der Makarska Riviera mit herrlichem Meer…
Preis auf Anfrage
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Hotel 410 m² in Opcina Karlobag, Kroatien
Hotel 410 m²
Opcina Karlobag, Kroatien
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 12
Fläche 410 m²
SENJ AREA - Exklusive Waterfront Residenz mit direktem Zugang zum Meer - erste Reihe an der …
$1,60M
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Hotel 360 m² in Omisalj, Kroatien
Hotel 360 m²
Omisalj, Kroatien
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 360 m²
Wunderschönes Boutique-Hotel mit sieben Apartments, Swimmingpool und einem wunderschönen Gar…
$2,61M
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Hotel 505 m² in Trau, Kroatien
Hotel 505 m²
Trau, Kroatien
Schlafräume 20
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 505 m²
Einzigartiges Apartmenthaus mit 10 Apartments zur Miete, nur 50 m vom Kiesstrand und dem Mee…
Preis auf Anfrage
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Hotel 523 m² in Opcina Medulin, Kroatien
Hotel 523 m²
Opcina Medulin, Kroatien
Schlafräume 17
Anzahl der Badezimmer 11
Fläche 523 m²
Apart-Haus mit 11 Wohnungen in Medulin, wunderschöne grüne Umgebung nur 500 Meter vom Meer e…
$1,19M
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Hotel 400 m² in Opcina Rogoznica, Kroatien
Hotel 400 m²
Opcina Rogoznica, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 400 m²
Hervorragendes Mietobjekt mit herrlichem Meerblick und Pool, nur 70 Meter vom Meer entfernt …
$1,03M
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Hotel 900 m² in Rovinj, Kroatien
Hotel 900 m²
Rovinj, Kroatien
Schlafräume 17
Anzahl der Badezimmer 17
Fläche 900 m²
Boutique-4-Sterne-Hotel zum Verkauf in der super-populären Stadt Rovinj, nur 250 Meter vom M…
$4,76M
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Hotel 414 m² in Poreč, Kroatien
Hotel 414 m²
Poreč, Kroatien
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 11
Fläche 414 m²
Mehrfamilienhaus von 6 Wohneinheiten mit Meerblick Poreč nur 200 Meter vom Meer entfernt! Da…
$1,15M
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Hotel 2 200 m² in Grad Zadar, Kroatien
Hotel 2 200 m²
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 35
Anzahl der Badezimmer 35
Fläche 2 200 m²
Ein super attraktives Familienhotel in erster Reihe zum Meer, nahe der kleinen Stadt Posedar…
$4,00M
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Hotel 261 m² in Opcina Rogoznica, Kroatien
Hotel 261 m²
Opcina Rogoznica, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 261 m²
Dieses Apartmenthaus mit 4 Mietwohnungen liegt in einer ruhigen Bucht in der Nähe von Rogozn…
$627,864
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Hotel 1 000 m² in Rijeka, Kroatien
Hotel 1 000 m²
Rijeka, Kroatien
Fläche 1 000 m²
OGULIN – BJELOLASICA - erstklassige Gelegenheit zur touristischen Entwicklung!Eine außergewö…
$1,72M
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Hotel 750 m² in Rovinj, Kroatien
Hotel 750 m²
Rovinj, Kroatien
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 11
Fläche 750 m²
Hotel mit Swimmingpool in Rovinjsko Selo, in der Nähe des super-populären Rovinj, ca. 3 km v…
$4,15M
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Hotel 1 078 m² in Almissa, Kroatien
Hotel 1 078 m²
Almissa, Kroatien
Schlafräume 21
Anzahl der Badezimmer 21
Fläche 1 078 m²
Pension in toller Lage in einer kleinen touristischen Stadt, nur 4 km vom Zentrum von Omiš e…
$4,04M
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Hotel 415 m² in Stadt Pola, Kroatien
Hotel 415 m²
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 415 m²
Apartmenthaus mit Swimmingpool und angelegtem Garten, ca. 1,5 km vom Meer entfernt in der Ge…
$1,19M
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Hotel 550 m² in Opcina Matulji, Kroatien
Hotel 550 m²
Opcina Matulji, Kroatien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 550 m²
Beeindruckendes Haus mit 4 Wohnungen zum Verkauf über Opatija auf überraschend großem Geländ…
$2,10M
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Hotel 457 m² in Stadt Pola, Kroatien
Hotel 457 m²
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 457 m²
Wir freuen uns, Ihnen dieses seltene Apartmenthaus in einem ruhigen Teil der Stadt Pula vors…
$1,43M
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