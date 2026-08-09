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Wohnimmobilien in Town of Zapresic, Kroatien

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9 immobilienobjekte total found
Haus in Town of Zapresic, Kroatien
Haus
Town of Zapresic, Kroatien
Fläche 456 m²
I25204 _
$653,405
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Wohnung 2 zimmer in Town of Zapresic, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Town of Zapresic, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Stockwerk 1/2
I29027 Neue Straße
$178,473
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Wohnung 4 zimmer in Town of Zapresic, Kroatien
Wohnung 4 zimmer
Town of Zapresic, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 123 m²
Etagenzahl 1
I25545 Kalamirova
$299,596
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TekceTekce
Haus 4 zimmer in Town of Zapresic, Kroatien
Haus 4 zimmer
Town of Zapresic, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 160 m²
Etagenzahl 1
I28152 Bistranska ulica
$298,931
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Wohnung 4 zimmer in Town of Zapresic, Kroatien
Wohnung 4 zimmer
Town of Zapresic, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 177 m²
Stockwerk 3/3
I27137 Ulica Stanka Vraza
$293,634
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Haus 5 zimmer in Town of Zapresic, Kroatien
Haus 5 zimmer
Town of Zapresic, Kroatien
Zimmer 5
Fläche 285 m²
Etagenzahl 2
I23599 Pavla Lončara
$431,383
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Wohnung 3 zimmer in Town of Zapresic, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Town of Zapresic, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 1/7
I27391 Drage Švajcara
$186,002
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Haus 6 zimmer in Jablanovec, Kroatien
Haus 6 zimmer
Jablanovec, Kroatien
Zimmer 6
Fläche 245 m²
Etagenzahl 3
I29258 Marinka Bašića
$243,574
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Haus 5 zimmer in Town of Zapresic, Kroatien
Haus 5 zimmer
Town of Zapresic, Kroatien
Zimmer 5
Fläche 337 m²
I20733 Zaprešić
$398,200
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