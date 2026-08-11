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Wohnimmobilien in Dubrovnik, Kroatien

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51
56 immobilienobjekte total found
Haus 6 Schlafzimmer in Dubrovnik, Kroatien
Haus 6 Schlafzimmer
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Standort: Dubrovnik Stadtzentrum: 19 km Meer: 1,4 km Entfernung zum Flughafen: 34 km Innenr…
Preis auf Anfrage
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Haus 4 Schlafzimmer in Dubrovnik, Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 110 m²
Innenraum: 110 m2 Meer: 3 km Blick auf die Kirche von St. Blaise und Kathedrale 30 Meter …
$941,319
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Haus 4 Schlafzimmer in Dubrovnik, Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 250 m²
Standort: Dubrovnik Baujahr: 2014 Stadtzentrum von Dubrovnik: 15 km Entfernung zum Flughafen…
Preis auf Anfrage
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Villa in Dubrovnik, Kroatien
Villa
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 154 m²
NEUE VILLA im HIGH TECH-Stil mit Blick auf das Meer an der zweiten Küste im Vorort Dubrovnik…
$2,14M
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Haus 7 Schlafzimmer in Dubrovnik, Kroatien
Haus 7 Schlafzimmer
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 500 m²
Begeben Sie sich auf eine unvergessliche Reise in die malerische Stadt Dubrovnik und erleben…
Preis auf Anfrage
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Haus in Dubrovnik, Kroatien
Haus
Dubrovnik, Kroatien
Willkommen in der Stadt Dubrovnik und ihrer atemberaubenden Natur! Die prominenteste Lage an…
$560,900
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Haus 2 Schlafzimmer in Dubrovnik, Kroatien
Haus 2 Schlafzimmer
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Standort: Dubrovnik Gebaut: 19. Jahrhundert Flughafen: 27 km Schlafzimmer: 2 Badezimmer:…
Preis auf Anfrage
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Haus 4 Schlafzimmer in Orasac, Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Orasac, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Standort: Dubrovnik Stadtzentrum: 17 km Meer: 1 km Flughafenentfernung: 34 km Flughafen D…
$2,77M
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Haus 5 Schlafzimmer in Sipanska Luka, Kroatien
Haus 5 Schlafzimmer
Sipanska Luka, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 500 m²
Standort: Sipanska Luka Erbaut: 1800 Entfernung zum Flughafen: 50 km Innenraum: 500 m2 Grund…
$1,00M
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Villa in Dubrovnik, Kroatien
Villa
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 297 m²
Auf der Insel Šipan, in der ersten Meereslinie , steht ein sorgfältig restauriertes Steinhau…
$1,03M
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Haus 29 Schlafzimmer in Dubrovnik, Kroatien
Haus 29 Schlafzimmer
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 29
Anzahl der Badezimmer 20
Fläche 950 m²
Standort: Dubrovnik Meer: 200 m Stadtzentrum von Dubrovnik: 12 km Entfernung zum Flughafe…
$3,18M
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Haus 5 Schlafzimmer in Dubrovnik, Kroatien
Haus 5 Schlafzimmer
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 415 m²
Standort: Dubrovnik Baujahr: 2014 Stadtzentrum von Dubrovnik: 13 km Meer: 0,3 km Entfernung …
$2,59M
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Villa in Dubrovnik, Kroatien
Villa
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 210 m²
Brandneue moderne Villa am Meer zu verkaufen in der Nähe von Dubrovnik – außergewöhnlicher P…
$2,05M
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Haus 30 Schlafzimmer in Dubrovnik, Kroatien
Haus 30 Schlafzimmer
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 30
Anzahl der Badezimmer 30
Fläche 5 000 m²
Standort: Dubrovnik Altstadt von Dubrovnik: 9 km Erbaut: 1965 Innenraum: 5000 m2 Grundst…
$3,41M
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Haus 4 Schlafzimmer in Dubrovnik, Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 210 m²
Wo kann man ein Luxushaus in Dubrovnik kaufen? Werfen Sie einen Blick auf dieses atemberaube…
$2,12M
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Haus 5 Schlafzimmer in Dubrovnik, Kroatien
Haus 5 Schlafzimmer
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 177 m²
Standort: Dubrovnik Gebaut: 2024 Stadtzentrum: 27 km Meer: 1,1 km Flughafenentfernung: 53 km…
$1,00M
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Haus 3 Schlafzimmer in Dubrovnik, Kroatien
Haus 3 Schlafzimmer
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 269 m²
Standort: Sipanska Luka Erbaut: 1800 Meer: 10 m Sipanska Luka Zentrum Entfernung zum Flu…
$1,02M
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Haus 6 Schlafzimmer in Dubrovnik, Kroatien
Haus 6 Schlafzimmer
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 500 m²
Standort: Dubrovnik Erbaut: 16. Jahrhundert Dubrovnik Zentrum: 7 km Entfernung zum Flughafen…
$2,12M
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Haus 4 Schlafzimmer in Dubrovnik, Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Standort: Dubrovnik Altstadt Meer: 50 m Boden: 5 Renoviert: 2008 Entfernung zum Flughafe…
Preis auf Anfrage
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Haus 4 Schlafzimmer in Dubrovnik, Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 500 m²
Am südlichsten Teil der kroatischen Küste liegt diese erstaunliche handgefertigte, alle stei…
$1,16M
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Haus 3 Schlafzimmer in Dubrovnik, Kroatien
Haus 3 Schlafzimmer
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 162 m²
Sie fragen sich, wo Sie ein wahres Steinhaus in Dubrovnik finden? Ein Haus, das diesen tradi…
$2,35M
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Haus 2 Schlafzimmer in Dubrovnik, Kroatien
Haus 2 Schlafzimmer
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 60 m²
Das Hotel liegt in Zaton, einem Dorf im Süden Kroatiens, verwaltungsmäßig in der Stadt Dubro…
$1,18M
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Villa in Dubrovnik, Kroatien
Villa
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 366 m²
Absolut einzigartig auf dem Markt von Dubrovnik - Villa in erster Reihe in der Bucht von Lap…
$5,72M
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Villa in Mokosica, Kroatien
Villa
Mokosica, Kroatien
Fläche 250 m²
Villa für komplette Rekonstruktion auf der ersten Meereslinie in Dubrovnik (Mokosica Bereich…
$1,50M
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Villa in Dubrovnik, Kroatien
Villa
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 25
Fläche 5 000 m²
 Eine exklusive Strandresidenz des Scheichs von unvergleichlichem Luxus an der Adria – …
Preis auf Anfrage
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Villa in Dubrovnik, Kroatien
Villa
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 162 m²
Einzigartige Steinvilla am Wasser auf einer wunderschönen Insel in der Nähe von Dubrovnik! D…
$2,46M
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Villa in Dubrovnik, Kroatien
Villa
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 608 m²
Zwei fantastische neue moderne Reihenvillen in erster Meereslinie, die zusammengelegt werden…
$5,77M
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Villa in Dubrovnik, Kroatien
Villa
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Exquisite Steinvilla zum Verkauf in Dubrovnik – Ein Küstenluxus-Rückzugsort mit atemberauben…
$2,06M
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Villa in Dubrovnik, Kroatien
Villa
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 250 m²
Zum Verkauf steht eine fantastische Steinvilla mit Swimmingpool, die sich über drei Ebenen e…
$4,57M
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Villa in Dubrovnik, Kroatien
Villa
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 450 m²
Wunderschön isolierte Villa auf einer romantischen Insel gegenüber von Dubrovnik, in der 1. …
$2,86M
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Immobilienangaben in Dubrovnik, Kroatien

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