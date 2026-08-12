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Doppelhaus 6 Schlafzimmer in Kanfanar, Kroatien
Doppelhaus 6 Schlafzimmer
Kanfanar, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
KANFANAR / ROVINJ RIVIERA Neubau-Doppelhaus mit Pool & Meerblick – 160m2 Wohntraum je Hau…
$923,371
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Opcina Liznjan, Kroatien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Opcina Liznjan, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
SISAN 170m2 Neubau-Doppelhaus mit Pool ISTRIEN – KROATIEN Hier in Sisan nahe Pula…
$523,744
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Doppelhaus 8 zimmer in Varvari, Kroatien
Doppelhaus 8 zimmer
Varvari, Kroatien
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 415 m²
Etagenzahl 4
In ruhiger Lage in der Nähe von Poreč stehen zwei moderne Einfamilienhäuser mit einem gemein…
$1,99M
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Doppelhaus 20 zimmer in Kanfanar, Kroatien
Doppelhaus 20 zimmer
Kanfanar, Kroatien
Zimmer 20
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
KANFANAR nahe ROVINJ Perfektes Neubau-Doppelhaus mit Pool & Meerblick – 160m2 Wohntraum. …
$490,003
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