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Cottages in Kroatien

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9 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Opcina Liznjan, Kroatien
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Opcina Liznjan, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
LIZNJAN Neubau-Haus im Zentrum mit zwei Apartments zu je 50m2 und Garten – nur 1km zum St…
$398,733
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Opcina Svetvincenat, Kroatien
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Opcina Svetvincenat, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
SVETVINCENAT Steinhaus mit 150m2 Wohnfläche & Pool, BBQ-Haus & Garten ISTRIEN – KROATI…
$503,832
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Opcina Svetvincenat, Kroatien
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Opcina Svetvincenat, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
SVETVINCENAT Zwei Bungalows mit Pool zu je 180m2 im Kombipack zu verkaufen ISTRIEN – K…
$1,06M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Opcina Marcana, Kroatien
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Opcina Marcana, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
MARCANA / PULA Neues Haus mit 212m2 Wohnfläche, Pool – und 1.600m2 Garten ISTRIEN – KR…
$730,807
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Ferienhaus 8 Schlafzimmer in Rovinj, Kroatien
Ferienhaus 8 Schlafzimmer
Rovinj, Kroatien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 7
ROVINJ Haus mit 7 Apartments & Meerblick zur touristischen Vermietung – 100m zum Meer …
$2,47M
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Opcina Svetvincenat, Kroatien
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Opcina Svetvincenat, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
SVETVINCENAT Top-Steinhaus, komplett neu renoviert – ein Kleinod ideal für 2-4 Personen …
$346,078
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Opcina Barban, Kroatien
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Opcina Barban, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 530 m²
BARBAN Klasse Villa mit herrlichem Garten und tollem Blick bis zum Meer ISTRIEN – KROA…
$611,125
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Ferienhaus 8 zimmer in Opcina Marcana, Kroatien
Ferienhaus 8 zimmer
Opcina Marcana, Kroatien
Zimmer 8
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
MARCANA – KRNICA Steinhaus mit 138m2 & Top traditionelle Ausstattung & Pool ISTRIEN – …
$390,465
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Opcina Marcana, Kroatien
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Opcina Marcana, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 2 400 m²
MARCANA – KRNICA Haus mit 2 Apartments und Meerblick – & nur 1,5km zum Strand ISTRIEN…
$545,884
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