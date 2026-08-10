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Wohnimmobilien in Stadt Zagreb, Kroatien

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Sesvete
21
650 immobilienobjekte total found
Villa in Stadt Zagreb, Kroatien
Villa
Stadt Zagreb, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 450 m²
Luxushaus mit Swimmingpool in bester Lage in Zagreb! Dieses beeindruckende , 450 m² große Ei…
$1,60M
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Villa in Stadt Zagreb, Kroatien
Villa
Stadt Zagreb, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 310 m²
Im angesehenen und sehr gefragten Stadtteil Šestine, eingebettet unter den grünen Hängen der…
$2,23M
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Villa in Stadt Zagreb, Kroatien
Villa
Stadt Zagreb, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 354 m²
Eine energieeffiziente Villa mit großem Grundstück und modernem Solarkraftwerk steht in Mala…
$1,01M
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TekceTekce
Wohnung 4 Schlafzimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 108 m²
$610,933
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Haus 10 zimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Haus 10 zimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 10
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 262 m²
www.biliskov.com ID: 15031 Zagreb, JarunEin funktionales, freistehendes Haus mit einer Wohn…
$1,03M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Preis auf Anfrage
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Villa in Stadt Zagreb, Kroatien
Villa
Stadt Zagreb, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 440 m²
Diese außergewöhnliche Luxusvilla, gelegen in einem der prestigeträchtigsten Wohngebiete von…
$1,94M
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Haus 5 zimmer in Lucko, Kroatien
Haus 5 zimmer
Lucko, Kroatien
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Oder Ein Einfamilienhaus mit einer Wohnfläche von 115 m2 umgeben von einem großen Garten, e…
$570,968
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 87 m²
$327,451
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Villa in Stadt Zagreb, Kroatien
Villa
Stadt Zagreb, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Luxushaus zu verkaufen in Crnomerec, Zagreb, mit drei Etagen, einem privaten Aufzug und eine…
$1,71M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Zum Verkauf steht ein modernes Penthouse mit Panoramablick auf die Stadt, neu erbaut, perfek…
$608,096
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Wohnung 4 zimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Wohnung 4 zimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 123 m²
Stockwerk 1/2
I25462 Požarinje
$528,998
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Villa in Stadt Zagreb, Kroatien
Villa
Stadt Zagreb, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 477 m²
In einer der schönsten und begehrtesten Lagen in Zagreb, in einer ruhigen Straße im Srebrnja…
$2,74M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
$339,349
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Villa in Stadt Zagreb, Kroatien
Villa
Stadt Zagreb, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 415 m²
Zagreb Familienhaus zu verkaufen: Geräumiges 499 m² großes Vier-Ebenen-Haus mit Innenpool un…
$1,10M
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Haus 8 zimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Haus 8 zimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 8
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 327 m²
www.biliskov.com ID: 14706Donja Dubrava, TrnavaHaus mit drei Wohnungen, Gesamtfläche 327 m²,…
$402,561
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Wohnung 5 zimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Wohnung 5 zimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 5
Fläche 200 m²
I25997 Bukovac
$653,221
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Wohnung 4 zimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Wohnung 4 zimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 107 m²
Stockwerk 2/2
I27353 Zajčeva
$365,361
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Villa in Stadt Zagreb, Kroatien
Villa
Stadt Zagreb, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 580 m²
Diese exklusive Wohn- und Investitionsmöglichkeit befindet sich im Stadtteil Vrhovec in Zagr…
$1,49M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
$335,988
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Wohnung 2 zimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Stockwerk 4/4
-SALE, APARTMENT, Trešnjevka north, Trakoščanska street, 4-room, gross area 95m2, (apartment…
$354,289
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Haus 6 zimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Haus 6 zimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 449 m²
www.biliskov.com  ID: 14175 Gornje Vrapče, Horvatnica Freistehendes Haus mit zwei Wohnunge…
$288,368
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Wohnung 4 zimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Wohnung 4 zimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 225 m²
Etagenzahl 2
SALE, FLAT, Center, Vinogradska cesta, 4-bedroom, excellent, total area 218m2, net area 154m…
$663,185
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Wohnung 3 zimmer in Lucko, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Lucko, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Etagenzahl 3
I28975 Podbrežje X
$236,920
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Haus 7 zimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Haus 7 zimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 7
Fläche 146 m²
Etagenzahl 2
I24737 Matka Mandića
$464,993
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Wohnung 4 zimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Wohnung 4 zimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
www.biliskov.com ID: 14848Zagreb, Bukovac GornjiEine geräumige und helle Vierzimmerwohnung m…
$397,947
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Wohnung 3 zimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 79 m²
Etagenzahl 4
I25596 Katalinić Jeretova
$349,862
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Wohnung 3 zimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 83 m²
Stockwerk 1/2
I26982 Ive Serdara
$287,861
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Villa 5 zimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Villa 5 zimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 212 m²
www.biliskov.com  ID: 14088 Podsljeme, Šestinski-Gipfel Fünf-Zimmer-Wohnung auf zwei Etage…
$696,696
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Villa 5 zimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Villa 5 zimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 258 m²
Zagreb, Baboniceva-Straße Luxuriös eingerichtete Fünf-Zimmer-Wohnung NKP 258 m2 im ersten S…
Preis auf Anfrage
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Eigenschaftstypen in Stadt Zagreb

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