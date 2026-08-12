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Villen in Kroatien

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Split
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Grad Zadar
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Grad Makarska
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1 835 immobilienobjekte total found
Villa in Kosinozici, Kroatien
Villa
Kosinozici, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 510 m²
POREČ, KOSINOŽIĆI – Exklusive Designer-Villa mit Infinity-Pool, Dachterrasse und Meerblick n…
$1,26M
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Villa in Icici, Kroatien
Villa
Icici, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
OPATIJA RIVIERA, IČIĆI – Exklusive moderne Designer-Villa nur 200 m vom Strand mit Infinity-…
Preis auf Anfrage
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Villa in Poreč, Kroatien
Villa
Poreč, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
POREČ, ISTRIEN – Moderne freistehende Villa mit zwei Apartments und beheiztem Swimmingpool, …
$635,043
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DD CO DEDD CO DE
Villa in Rovinj, Kroatien
Villa
Rovinj, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 186 m²
ISTRIEN, MARUŽINI – Luxuriöse Designer-Villa mit Meerblick, beheiztem Pool, separater Studio…
$803,310
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Villa in Opcina Tribunj, Kroatien
Villa
Opcina Tribunj, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Luxuriöse dreifache Villetten oder mehrstöckige Wohnungen zum Verkauf in Tribunj in fantasti…
$664,574
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Villa in Grad Split, Kroatien
Villa
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 393 m²
Supermoderne Villa mit erstaunlich fortschrittlicher Architektur, die Sie in Erstaunen verse…
$1,26M
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Villa in Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Villa
Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 400 m²
Erstklassige Immobilieninvestition: 400 m² Luxusvilla auf einem großzügigen Küstengrundstück…
Preis auf Anfrage
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Villa in Crikvenica, Kroatien
Villa
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 390 m²
Wunderschöne Villa in Crikvenica, mit Panoramablick auf das Meer, nur 600 Meter von den Strä…
$1,89M
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Villa in Stadt Pola, Kroatien
Villa
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 292 m²
Atemberaubende neu gebaute Villa mit Meerblick in Marcana, in der Nähe von Pula. Krnica, etw…
$1,93M
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Villa in Poreč, Kroatien
Villa
Poreč, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Beeindruckende mediterrane Steinvilla im Gebiet Sveti Lovrec, in unmittelbarer Nähe von Pore…
$1,01M
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Villa in Zaboric, Kroatien
Villa
Zaboric, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 390 m²
Charmante Villa in den Pinien direkt am Strand, mit der Möglichkeit, eine Yacht festzumachen…
Preis auf Anfrage
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Villa in Stadt Pola, Kroatien
Villa
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Luxusvilla mit Swimmingpool in Barban! Die Gesamtfläche beträgt 160 m². Die Grundstücksfläch…
$651,262
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Villa in Stadt Pola, Kroatien
Villa
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 358 m²
Traditionelle istrische Villa in Barban! Die Gesamtfläche beträgt 358 qm. Das Grundstück ist…
$1,02M
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Villa in Karigador, Kroatien
Villa
Karigador, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Diese neu gebaute Luxusvilla zum Verkauf bietet einen atemberaubenden Panoramablick in der N…
Preis auf Anfrage
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Villa in Opcina Primosten, Kroatien
Villa
Opcina Primosten, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
Zum Verkauf steht eine atemberaubende mediterrane Villa, die sich in einer ruhigen und gefra…
$892,047
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Villa in Stadt Pola, Kroatien
Villa
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 115 m²
Villa mit modernem Konzept und Swimmingpool in Sisan in der Nähe von Liznjan, nur 2 km vom M…
$725,800
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Villa in Rovinj, Kroatien
Villa
Rovinj, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 390 m²
Erstaunliche Villa mit Meerblick am Stadtrand von Rovinj, cca. 7 km vom Meer entfernt. Seine…
$1,04M
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Villa in Poreč, Kroatien
Villa
Poreč, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 167 m²
Ansprechende Villa im modernen Stil in Višnjan, Porec, im neuen Komplex der vier Luxusvillen…
$931,190
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Villa in Veprinac, Kroatien
Villa
Veprinac, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Luxuriöse Ferienvilla mit beheiztem Pool & Panoramablick auf das Kvarner Meer – Ruhiger …
$1,03M
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Villa in Opcina Privlaka, Kroatien
Villa
Opcina Privlaka, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 162 m²
Luxuriöse Doppelhaushälfte in Privlaka, 100 m vom Meer entfernt, wird zum Verkauf angeboten!…
$767,961
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Villa in Dubrovnik, Kroatien
Villa
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 250 m²
Zum Verkauf steht eine fantastische Steinvilla mit Swimmingpool, die sich über drei Ebenen e…
$4,57M
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Villa in Umag, Kroatien
Villa
Umag, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 211 m²
Willkommen in einer Oase des Luxus und der Entspannung, willkommen in dieser wunderschönen D…
Preis auf Anfrage
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Villa in Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Villa
Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 500 m²
OPATIJA – Atemberaubende Villa nur 150 m vom Meer entfernt! 500 m² Wohnfläche + 900 m² Lands…
$3,41M
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Villa in Poreč, Kroatien
Villa
Poreč, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 204 m²
Entdecken Sie eine außergewöhnliche Luxusvilla mit Swimmingpool zum Verkauf in der Nähe von …
$922,544
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Villa in Lumbarda, Kroatien
Villa
Lumbarda, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 260 m²
Romantische Villa in 1. Reihe zu verkaufen auf der Insel Korčula – Umgeben von Kiefern, nur …
$1,76M
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Villa in Kroatien
Villa
Kroatien
Schlafräume 3
Fläche 168 m²
Objektbeschreibung: Nur wenige Gehminuten von einem der schönsten Strände der Riviera von Ši…
$565,156
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Villa in Slano, Kroatien
Villa
Slano, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 177 m²
Eine atemberaubende moderne Villa in außergewöhnlicher Lage in der charmanten Stadt Slano, 3…
$1,00M
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Villa in Rovinj, Kroatien
Villa
Rovinj, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 360 m²
Genießen Sie das außergewöhnliche Design und den modernen Luxus dieser schönen Villa in Bale…
Preis auf Anfrage
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Villa in Almissa, Kroatien
Villa
Almissa, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Schöne ziemlich abgelegene Villa auf einem Hügel in Jesenice mit atemberaubendem Meerblick! …
$1,27M
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Villa in Poreč, Kroatien
Villa
Poreč, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 292 m²
Nicht weit vom malerischen Vižinada entfernt, steht ein außergewöhnliches Haus mit Schwimmba…
$1,60M
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