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Wohnimmobilien in Grad Korcula, Kroatien

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14
15 immobilienobjekte total found
Villa in Zrnovo, Kroatien
Villa
Zrnovo, Kroatien
Schlafräume 4
Fläche 280 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten zum Verkauf eine einzigartige Luxusvilla in erster Linie am M…
$1,37M
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Nils Ott Real Estates
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Haus 8 zimmer in Cara, Kroatien
Haus 8 zimmer
Cara, Kroatien
Zimmer 8
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 396 m²
Korčula, Südseite, Haus in der ersten Reihe am Meer mit einer Wohnfläche von 172m2 auf einem…
$599,805
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Haus 3 Schlafzimmer in Zrnovo, Kroatien
Haus 3 Schlafzimmer
Zrnovo, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 341 m²
Willkommen in einer Luxusoase auf der bezaubernden Insel Korčula, gelegen in Žrnovo, wo zwei…
$2,00M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Haus 1 zimmer in Racisce, Kroatien
Haus 1 zimmer
Racisce, Kroatien
Zimmer 1
Fläche 180 m²
Korcula, Racisce, wir verkaufen ein Geschäftsgebäude von 180m2 in Form einer Ölmühle auf ein…
$173,021
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Haus 4 zimmer in Zrnovo, Kroatien
Haus 4 zimmer
Zrnovo, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 280 m²
Korčula, Žrnovska Banja, eine Villa mit einer Wohnfläche von 280 m² und einem Swimmingpool i…
$1,44M
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Haus in Grad Korcula, Kroatien
Haus
Grad Korcula, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Etagenzahl 3
Traditionelles Steinhaus, 90 m², Stadt Korčula In einer der authentischsten Ecken der Altsta…
$276,788
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LDV InvestLDV Invest
Haus 3 zimmer in Racisce, Kroatien
Haus 3 zimmer
Racisce, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 123 m²
Korčula, Račišće, wir verkaufen ein autochthones Steinhaus 100 m vom Meer und 150 m vom Stra…
$144,184
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Wohnung in Grad Korcula, Kroatien
Wohnung
Grad Korcula, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 1/3
Komplett möbliertes Apartment mit Balkon und Parkplatz, 33,47 m², Korcula In einem ruhigen T…
$149,466
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Haus 11 zimmer in Zrnovo, Kroatien
Haus 11 zimmer
Zrnovo, Kroatien
Zimmer 11
Fläche 480 m²
Etagenzahl 2
House with Commercial Space, 480 sqm, Žrnovska Banja Located in the village of Žrnovska Banj…
Preis auf Anfrage
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Haus 4 zimmer in Grad Korcula, Kroatien
Haus 4 zimmer
Grad Korcula, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 135 m²
Korcula, in der Nähe von Vela Luka, freistehendes Haus in der zweiten Reihe vom Meer, 30 m …
$576,735
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Haus in Cara, Kroatien
Haus
Cara, Kroatien
Fläche 182 m²
Etagenzahl 2
Unique Opportunity to Create a Home in the Heart of Korčula In the heart of the charming vil…
$132,858
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Haus 3 Schlafzimmer in Zrnovo, Kroatien
Haus 3 Schlafzimmer
Zrnovo, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 341 m²
Willkommen in einer Luxusoase auf der bezaubernden Insel Korčula, gelegen in Žrnovo, wo zwei…
$1,94M
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Haus 4 zimmer in Racisce, Kroatien
Haus 4 zimmer
Racisce, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 220 m²
Korčula, Račišće, freistehendes Haus im Zentrum, 25 m² vom Meer entfernt. Die gesamte Wohnfl…
$635,223
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Haus 4 zimmer in Cara, Kroatien
Haus 4 zimmer
Cara, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 170 m²
Korcula - Cara. Freistehendes Haus mit Blick auf das offene Meer und die Weinberge von Posip…
$114,194
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Haus 5 zimmer in Grad Korcula, Kroatien
Haus 5 zimmer
Grad Korcula, Kroatien
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Korčula, Altstadt, Reihenhaus aus Stein auf 4 Etagen, Grundrissfläche 54m2. Das Haus wurde 1…
$807,429
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