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Büroräumen in Kroatien

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Stadt Zagreb
4
7 immobilienobjekte total found
Büro 484 m² in Stadt Zagreb, Kroatien
Büro 484 m²
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 10
Fläche 484 m²
www.biliskov.com ID: 14846Trešnjevka, Nova cestaVerkauf von repräsentativen Geschäftsräumen …
$1,67M
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Büro 50 m² in Trau, Kroatien
Büro 50 m²
Trau, Kroatien
Zimmer 1
Fläche 50 m²
Trogir, Bürofläche von 50 m2, im Erdgeschoss eines Wohnhauses. Für verschiedene Zwecke geei…
$184,555
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Büro 29 m² in Adamovec, Kroatien
Büro 29 m²
Adamovec, Kroatien
Zimmer 1
Fläche 29 m²
Zagreb, Sesvete Hervorragend gelegene Bürofläche von 29m2 im 1. Obergeschoss eines Geschäft…
$97,016
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TekceTekce
Büro 110 m² in Vranjic, Kroatien
Büro 110 m²
Vranjic, Kroatien
Zimmer 1
Fläche 110 m²
Solin, Mravinci zu verkaufen Geschäftsraum 97 m2 und Parkplatz 12,5 m2 Die Büroräume befind…
$196,090
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Büro 93 m² in Grad Samobor, Kroatien
Büro 93 m²
Grad Samobor, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 93 m²
www.biliskov.com  ID: 13744 Samobor, Mitte Gewerbefläche von 92,77 m2 im Erdgeschoss eines…
$253,762
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Büro 403 m² in Stadt Zagreb, Kroatien
Büro 403 m²
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 8
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 403 m²
www.biliskov.com ID 14940Rudeš, Zagrebačka cestaExklusive Bürofläche von 403 m² im 1. Stock …
$922,776
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Büro 305 m² in Stadt Zagreb, Kroatien
Büro 305 m²
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 10
Fläche 305 m²
www.biliskov.com ID: 14649Trešnjevka, in der Nähe des MarktesDie Gewerbefläche mit einer Ges…
$911,242
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