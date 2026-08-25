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Wohnimmobilien in Grad Split, Kroatien

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Split
78
145 immobilienobjekte total found
Villa in Trau, Kroatien
Villa
Trau, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Dieses schöne einstöckige Haus steht in der ruhigen Gegend von Plano zum Verkauf, nur zehn A…
$682 894
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Villa in Trau, Kroatien
Villa
Trau, Kroatien
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 400 m²
Zum Verkauf steht eine Luxusvilla mit 3 Apartments und einem wunderbaren Schwimmbad, gelegen…
$1,72M
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Villa in Trau, Kroatien
Villa
Trau, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 240 m²
Stilvolle Villa mit modernem Designprojekt im Bau, nur 30 Meter vom Meer entfernt in der wun…
$1,73M
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DD CO DEDD CO DE
Villa in Grad Split, Kroatien
Villa
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Elegante und modern eingerichtete einstöckige Villa mit Schwimmbad in ruhiger Lage oberhalb …
$743 373
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Villa in Grad Split, Kroatien
Villa
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 240 m²
Moderne Villa mit Meerblick in unmittelbarer Nähe von Split! Perfekt positioniert in einer w…
$1,60M
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Villa in Grad Split, Kroatien
Villa
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 386 m²
In einer begehrten Lage in Kaštel Stari, mit einem charmanten Meerblick, bietet diese schöne…
$1,06M
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TekceTekce
Villa in Trau, Kroatien
Villa
Trau, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 330 m²
Ein attraktives futuristisches Designanwesen in prestigeträchtiger Lage, nur 300 Meter vom S…
$1,55M
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Villa in Trau, Kroatien
Villa
Trau, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 270 m²
Luxusvilla zu verkaufen in Kroatien: Moderne Eleganz in Sevid, Dalmatien!Suchen Sie nach Imm…
Preis auf Anfrage
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Villa in Trau, Kroatien
Villa
Trau, Kroatien
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 15
Fläche 1 150 m²
Paketverkauf der drei luxuriösen 5*****-Sterne-Villen in der Gegend von Trogir! Villen profi…
Preis auf Anfrage
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Villa in Grad Split, Kroatien
Villa
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Erstaunliche Designvilla in der Region Split, Baujahr 2018-2019! Villa ist neu, modern und 1…
$1,15M
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Villa in Trau, Kroatien
Villa
Trau, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 326 m²
Diese architektonisch einzigartige, dreistöckige Villa liegt nur 50 Meter vom Meer entfernt …
$1,94M
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Villa in Trau, Kroatien
Villa
Trau, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 218 m²
Luxusvilla mit atemberaubendem Meerblick – Donji Okrug, Čiovo, 2d Reihe zum Meer!Diese außer…
$1,54M
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Villa in Trau, Kroatien
Villa
Trau, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 204 m²
Eine brandneue, moderne Villa auf der Insel Ciovo (Halbinsel) mit atemberaubendem Blick auf …
$1,43M
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Villa in Grad Split, Kroatien
Villa
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 930 m²
Perle von Split - 1. Reihe zum Meer - WOW-Effekt Immobilie!Diese außergewöhnliche Luxusvilla…
$7,52M
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Villa in Grad Split, Kroatien
Villa
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 180 m²
Reduziert! Alter Preis war 1.100.000 Euro, neuer Preis ist 990.000 Euro! In der malerischen …
$1,13M
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Villa in Trau, Kroatien
Villa
Trau, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 360 m²
Diese exklusive, terrassenförmige Villa befindet sich in einer ruhigen und begehrten Lage au…
Preis auf Anfrage
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Villa in Grad Split, Kroatien
Villa
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Seltene Villa mit Swimmingpool in ausgezeichneter Lage, in der ersten Reihe zum Meer in Kašt…
$2,54M
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Villa in Grad Split, Kroatien
Villa
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 320 m²
Rabatt! Alter Preis war 1,7 Mio. Euro!Eingebettet in die ruhige Umgebung von Podstrana, nur …
$1,77M
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Villa in Grad Split, Kroatien
Villa
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 393 m²
Supermoderne Villa mit erstaunlich fortschrittlicher Architektur, die Sie in Erstaunen verse…
$1,26M
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Villa in Trau, Kroatien
Villa
Trau, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Diese neu gebaute, luxuriös eingerichtete Villa befindet sich in erhöhter und ruhiger Lage n…
$584 511
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Villa in Grad Split, Kroatien
Villa
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 4
Fläche 384 m²
Objektbeschreibung: In der prestigeträchtigen Lage von Podstrana bei Split bieten wir Ihnen …
$1,92M
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Villa in Trau, Kroatien
Villa
Trau, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 382 m²
Zeitgenössische Villa im Bau in Seget Vranjica in der Nähe von Trogir, nur 250 Meter vom Mee…
$1,93M
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Villa in Trau, Kroatien
Villa
Trau, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 260 m²
Moderne Luxusvilla mit Swimmingpool zum Verkauf in Ciovo, Trogir, nur 170 Meter vom Meer ent…
$1,72M
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Villa in Trau, Kroatien
Villa
Trau, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 65 m²
Einzigartiges, abgelegenes Haus am Meer in der Nähe von Trogir, Sevid – erste Reihe zum Meer…
$1,27M
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Villa in Grad Split, Kroatien
Villa
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 600 m²
Solide Villa in Solin in der Nähe von Split zu verkaufen! Villa mit spektakulärem Meerblick,…
$1,15M
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Villa in Trau, Kroatien
Villa
Trau, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 237 m²
Erstaunliche moderne Villa nur 400 Meter vom Meer entfernt mit faszinierendem Meerblick! Es …
$921 866
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Villa in Trau, Kroatien
Villa
Trau, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
Neue Villa in Wasserlage auf Ciovo, mit Anlegemöglichkeit!Bauabschluss ist im Juni 2025.Die …
Preis auf Anfrage
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Villa in Trau, Kroatien
Villa
Trau, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 326 m²
Diese architektonisch einzigartige 3-stöckige Villa befindet sich in der zweiten Reihe vom M…
$1,96M
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Villa in Trau, Kroatien
Villa
Trau, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 360 m²
Diese moderne Terrassenvilla befindet sich in einer ruhigen und erhöhten Lage auf der Insel …
Preis auf Anfrage
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Villa in Trau, Kroatien
Villa
Trau, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 363 m²
Anspruchsvolle Reisende erwartet eine großzügige Villa in unmittelbarer Nähe eines Kiesstran…
$2,29M
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