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Wohnimmobilien in Opcina Solta, Kroatien

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häuser
15
16 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Necujam, Kroatien
Haus 3 Schlafzimmer
Necujam, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 279 m²
Meer: 600 m Innenräume: 279 m2 Grundstücksgröße: 430 m2 Schlafzimmer: 4 Badezimmer: 3 Parkpl…
Preis auf Anfrage
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Villa in Necujam, Kroatien
Villa
Necujam, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 230 m²
Seltenes Anwesen in erster Linie auf der Insel Solta – Villa mit einem Grundstück von 2000 m…
$1,58M
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Villa in Grohote, Kroatien
Villa
Grohote, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 265 m²
Einzigartige moderne Villa in erster Reihe zum Meer auf der Insel Solta!Die Villa befindet s…
Preis auf Anfrage
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa in Necujam, Kroatien
Villa
Necujam, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 254 m²
Ein neues Luxusresort in erster Reihe , umgeben von unberührter mediterraner Natur in der ma…
$1,72M
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Villa in Necujam, Kroatien
Villa
Necujam, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 278 m²
Luxusvilla zum Verkauf auf der Insel Šolta – Exklusive Seaview-Immobilie in Dalmatien!Einzig…
$1,39M
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Haus 7 zimmer in Stomorska, Kroatien
Haus 7 zimmer
Stomorska, Kroatien
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 167 m²
Šolta, Stomorska, freistehendes Haus von ca. 167 m2 auf zwei Etagen auf einem Grundstück von…
$807,429
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TekceTekce
Villa in Necujam, Kroatien
Villa
Necujam, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 230 m²
Schlüsselfertige Luxusvilla mit Meerblick auf der Insel Šolta – Nur 80 m vom Meer entfernt!E…
$925,958
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Villa in Necujam, Kroatien
Villa
Necujam, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 828 m²
Faszinierende moderne Villa in erster Linie als Teil eines luxuriösen neuen Resorts, umgeben…
$4,46M
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Villa in Necujam, Kroatien
Villa
Necujam, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 270 m²
Moderne Villa in ruhiger Lage auf Šolta, etwa 1 km vom Meer entfernt!Eingebettet in eine aut…
$2,29M
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Haus 11 zimmer in Maslinica, Kroatien
Haus 11 zimmer
Maslinica, Kroatien
Zimmer 11
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 272 m²
Šolta, Maslinica, zwei Häuser in einem Block (freistehend) in unmittelbarer Nähe zum Meer - …
$807,429
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Haus 2 zimmer in Grohote, Kroatien
Haus 2 zimmer
Grohote, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Wir verkaufen ein kleines Haus mit einem Swimmingpool im Zentrum von Grohot auf der Insel So…
$230,694
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Haus 4 zimmer in Maslinica, Kroatien
Haus 4 zimmer
Maslinica, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 249 m²
Etagenzahl 1
Luxury house with sea view for construction, Maslinica (Šolta) At the entrance to Maslinica,…
$1,05M
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Wohnung 3 zimmer in Stomorska, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Stomorska, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 91 m²
Stockwerk 2/2
Newly renovated apartment in Stomorska, island of Šolta In the building completed in 2020, t…
$310,003
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Haus 3 zimmer in Stomorska, Kroatien
Haus 3 zimmer
Stomorska, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 190 m²
Šolta, Gornje Selo, freistehendes Steinhaus, renoviert und ausgestattet im Jahr 2000, Wohnfl…
$346,041
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Haus 5 zimmer in Necujam, Kroatien
Haus 5 zimmer
Necujam, Kroatien
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 155 m²
Šolta, Nečujam, Einfamilienhaus mit 3 Wohneinheiten, Gesamtwohnfläche 143 m2, mit Terrassen …
$517,908
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Haus 2 zimmer in Stomorska, Kroatien
Haus 2 zimmer
Stomorska, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Solta, Stomorska, Maisonette-Wohnung von 60m2 im 1. und 2. Stock eines Steinhauses im Zentru…
$138,416
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Immobilienangaben in Opcina Solta, Kroatien

mit Terrasse
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