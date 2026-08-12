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Wohnung 3 zimmer in Opcina Preko, Kroatien
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Wohnung 3 zimmer
Opcina Preko, Kroatien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Stockwerk 1/2
Luxusvoll ausgestattete 2-BR-Apartment mit Meerblick, 476 m2 Yard (1/2 Aktie) & Expansionspo…
$486,971
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Nin, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nin, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Etagenzahl 2
ID CODE: 143-6
$302,691
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Privlaka, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Privlaka, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Etagenzahl 2
ID CODE: 143-7
$692,294
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Stadt Pola, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
PULA Apartment 60m2 nahe Arena – Saniert & Möbliert & mit Garten ISTRIEN – KROATIEN …
$217,714
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Stadt Pola, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
PULA – STINJAN   einige Neubau Apartments, ca. 50m2 bis 55m2 – Bezugsfertig im Frühjahr …
$172,970
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Nin, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nin, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Etagenzahl 2
ID CODE: 143-5
$300,495
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer in Opcina Fazana, Kroatien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer
Opcina Fazana, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
FAZANA 55m2 Apartment mit Meerblick plus kleine 25m2 Garconniere, voll möbliert! ISTRI…
$327,196
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Povile, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Povile, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
ID CODE: 113-1817
$250,473
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Opcina Vrbnik, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Opcina Vrbnik, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
$370,576
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Crikvenica, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
$346,798
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Wohnung 3 zimmer in Stadt Zagreb, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 136 m²
Stockwerk 1/2
I28617 Bukovačka
$646,177
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Sveti Anton, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sveti Anton, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Etagenzahl 2
ID CODE: 112-371
$661,748
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Opcina Privlaka, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Opcina Privlaka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1
Wir verkaufen eine Südwohnung im ersten Stock (S102) eines Neubaus in Privlaka bei Zadar. …
$286,851
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 3
Fläche 148 m²
Etagenzahl 3
ID CODE: 114-1280
$764,434
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Stadt Pola, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Stadt Pola, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Etagenzahl 3
ID CODE: 123-53
$449,713
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Wohnung in Municipality of Povljana, Kroatien
Wohnung
Municipality of Povljana, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 3/3
Apartment, Povljana, Pag, for sale, 71.75 m2 A two-room apartment on the third floor is loca…
$182,680
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Penthouse in Okrug Gornji, Kroatien
Penthouse
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 161 m²
Stockwerk 2
Wir verkaufen die Penthouse-Wohnung S9 mit Dachterrasse im zweiten Stock eines Neubaus in Ok…
$581,499
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Opcina Privlaka, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Opcina Privlaka, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Wir verkaufen eine Gartenwohnung (S101) im Erdgeschoss eines Neubaus in Privlaka bei Zadar. …
$242,192
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Zaton, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Zaton, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 103 m²
$898,964
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Okrug Gornji, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Wir verkaufen ein Penthouse mit Dachterrasse (S14) im dritten Obergeschoss eines Neubauproje…
$585,856
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Rovinj, Kroatien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Rovinj, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Etagenzahl 3
ID CODE: 134-81
$661,748
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Okrug Gornji, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 1
Wir verkaufen die Wohnung S2 im ersten Stock eines kleinen Wohngebäudes in Okrug Gornji auf …
$399,414
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Penthouse in Okrug Gornji, Kroatien
Penthouse
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Wir verkaufen die Penthouse-Wohnung S6 mit Dachterrasse im zweiten Stock eines Neubaus in Ok…
$440,487
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Crikvenica, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 19 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$148,860
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Ika, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ika, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Etagenzahl 2
ID CODE: 104-993
$259,581
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Penthouse in Okrug Gornji, Kroatien
Penthouse
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Wir verkaufen ein Penthouse-Apartment mit Dachterrasse (S8) im dritten Stock eines Neubaus i…
$585,856
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 2
Fläche 96 m²
ID CODE: 129-898
$580,642
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Grad Zadar, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 293 m²
$1,97M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Okrug Gornji, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1
Wir verkaufen die Wohnung S4 im ersten Stock eines Neubaus in Okrug Gornji, in bester Lage, …
$293,403
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Okrug Gornji, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Wir verkaufen mehrere Wohnungen in einem Neubauprojekt in Okrug Gornji auf der Insel Čiovo. …
$284,868
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Eigenschaftstypen in Kroatien

penthäuser
mehrstöckige wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Kroatien

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