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Restaurants in Kroatien

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6 immobilienobjekte total found
Restaurant, Café 200 m² in Trau, Kroatien
Restaurant, Café 200 m²
Trau, Kroatien
Zimmer 1
Fläche 200 m²
Trogir, Čiovo, Restaurant - Taverne von ca. 200 m2 (zwei Erdgeschossgebäude mit je ca. 100 m…
$1,38M
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Restaurant, Café 290 m² in Jelsa, Kroatien
Restaurant, Café 290 m²
Jelsa, Kroatien
Zimmer 8
Fläche 290 m²
Insel Hvar, Geschäftsräume - Restaurant am Riviera-Spaziergang, Innenfläche 290 m2 mit einem…
$1,04M
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Restaurant, Café 480 m² in Varaždin, Kroatien
Restaurant, Café 480 m²
Varaždin, Kroatien
Zimmer 10
Fläche 480 m²
www.biliskov.com ID: 14859Eine außergewöhnliche Investitionsmöglichkeit: ein gut etabliertes…
$2,13M
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TekceTekce
Restaurant, Café 865 m² in Supetarska Draga, Kroatien
Restaurant, Café 865 m²
Supetarska Draga, Kroatien
Zimmer 10
Fläche 865 m²
Rab Geschäftsgebäude erste Reihe zum Meer von 865 m2 mit einem Hof ​​von 2.245 m2. Es wurd…
$922,776
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Restaurant, Café 334 m² in Stadt Zagreb, Kroatien
Restaurant, Café 334 m²
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 12
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 334 m²
Ilica, in der Nähe der Frankopanska-Straße Geschäftsraum- Restaurant, Fläche von 333,80 m2 …
$842,033
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Restaurant, Café 141 m² in Stadt Zagreb, Kroatien
Restaurant, Café 141 m²
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 141 m²
Donji Grad, Tomislav-Platz Kultkneipe „Tomislav“ mit einer Gesamtfläche von 141m2 im Erdges…
$842,033
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