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Жилой комплекс Новая резиденция Riviera Lodge с бассейном, теннисным кортом и круглосуточной охраной, JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$380,576
12.11.2024
$378,226
05.09.2024
$344,379
;
4
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ID: 21561
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In CRM: 2390993
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Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Представляем вам Riviera Lodge Residences — уникальный жилой проект, расположенный в самом сердце одного из самых быстроразвивающихся районов Дубая. Здесь вы найдете идеальное сочетание роскоши и комфорта в просторных апартаментах с 1-2 спальнями. Для вашего удобства в каждой резиденции также располагается кабинет. Riviera Lodge — это не просто жилье, это стиль жизни, который дарит вам возможность наслаждаться яркой городской атмосферой, не теряя при этом ощущения уюта и спокойствия.

Современное 6-этажное здание воплощает в себе все черты современного роскошного жилья. Архитектурный стиль Riviera Lodge сочетает в себе элегантность и функциональность, а тщательно продуманные интерьеры выполнены из высококачественных материалов. В дополнение к этому, современные «умные» технологии делают вашу жизнь максимально комфортной и удобной.

На территории комплекса находятся современные фитнес-центры, роскошный бассейн и спа-салон, где вы сможете расслабиться после напряженного дня. Прекрасно оформленные сады и игровые площадки для детей создают идеальные условия для семейного отдыха. Безопасность и комфорт обеспечиваются круглосуточным обслуживанием и охраной.

Удобства:

• Бассейн

• Тренажерный зал

• Баскетбольная площадка

• Беговая и велодорожки

• Детская игровая площадка

• Спа и сауна

• Теннисный корт

• Система “умный дом”

• Круглосуточная охрана

• Зона барбекю

• Полностью оборудованная кухня

• Большое количество парков, кафе и ресторанов

Окончание строительства - 1 квартал 2026 года.

Рассрочка (50/50):

10% – EOI

10% – при подписании договора купли-продажи

10% – через 30 дней после подписания договора

10% – через 90 дней после подписания договора

10% – через 150 дней после подписания договора

50% - во время сдачи проекта (1 кв. 2026)

Расположение и объекты поблизости

Расположение Riviera Lodge — это еще один важный аспект, который делает этот проект привлекательным. Он находится в непосредственной близости от парка культуры и отдыха Gadaf, торгового центра Circle Mall и спортивных комплексов, что делает его идеальным выбором для каждого. Удобный доступ ко всем основным магистралям и ключевым районам города обеспечивает легкость передвижения и возможность наслаждаться всеми прелестями жизни в Дубае.

У проекта хорошее расположение:

• Dubai Hills Mall – 11 минут

• Burj Al Arab – 17 минут

• Dubai Mall – 19 минут

• District 2020 – 22 минут

• Dubai Int. Airport – 25 минут

• DWC Airport – 30 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Riviera Lodge с бассейном, теннисным кортом и круглосуточной охраной, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$380,576
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