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  4. Жилой комплекс Новый комплекс Selene Beach Residences с лагуной, бассейном и парками, Al Seanneeah, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новый комплекс Selene Beach Residences с лагуной, бассейном и парками, Al Seanneeah, Дубай, ОАЭ

Al Hiyar, ОАЭ
от
$580,250
14.04.2025
$576,667
13.04.2025
$577,005
12.04.2025
$579,159
11.04.2025
$592,245
10.04.2025
$594,660
09.04.2025
$597,651
08.04.2025
$597,277
06.04.2025
$597,627
05.04.2025
$592,182
04.04.2025
$600,099
03.04.2025
$606,754
02.04.2025
$605,476
01.04.2025
$604,106
30.03.2025
$602,249
29.03.2025
$606,752
28.03.2025
$608,968
27.03.2025
$606,834
26.03.2025
$606,454
25.03.2025
$604,383
24.03.2025
$401,056
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ID: 20947
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In CRM: 2386918
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Абу-Даби
  • Район
    Al Ain
  • Город
    Al Hiyar

О комплексе

Beach Residences на острове Sobha Siniya – это место, где слияние первозданной природы и роскоши создает непревзойденную атмосферу уюта и комфорта. Представьте, как вы нежитесь на солнце, чувствуете теплый песок под ногами и погружаетесь в кристально чистые лазурные воды, которые словно манят вас в свои объятия.

В этом проекте представлены роскошные полностью меблированные апартаменты с 1-3 спальнями, из окон которых открывается захватывающий вид на ухоженные поле для гольфа и сверкающий морской пляж. Здесь вы найдете всё, что нужно для полноценного отдыха: от активных водных развлечений до умиротворяющих прогулок по уединенному пляжу. Каждый день здесь превращается в праздник — наслаждайтесь различными активностями или просто расслабляйтесь в окружении природной красоты.

Большой и прекрасно спроектированный мост длиной 1,7 км соединяет остров с городом, обеспечивая легкий доступ к лучшим благам цивилизации, оставляя в стороне шум мегаполиса. Это идеальное место как для частых, так и спонтанных поездок на выходные. Вы легко сможете перемещаться между городом и своим новым домом, наслаждаясь живописными видами по дороге.

Сообщество на Sobha Siniya Island - это место, где роскошь встречает отдых. Вам откроется уникальная возможность стать частью активной жизни, где дружеские связи укрепляются на зеленом поле для гольфа или во время совместных выходных на берегу моря.

Каждый день будет приносить вам новые незабываемые эмоции и впечатления, которые останутся в вашем сердце на всю жизнь.

Не упустите возможность стать частью этого невероятного места, где каждое утро начинается с объятий моря и тихого шепота ветра. Вам доступны различные водные виды спорта: от сноркелинга до кайтсёрфинга, что принесёт вам запас адреналина и новых впечатлений.

Удобства и оснащение в доме
  • Живописные парки
  • Различные виды водного спорта
  • Бассейн
  • Детская игровая площадка
  • Сад на крыше
  • Чистый пляж
Расположение и объекты поблизости

Sobha Siniya Island представляет собой одну из жемчужин ОАЭ, которую необходимо исследовать. Остров наполнен приглушенными звуками природы, предлагая живописные виды на Персидский залив. Кроме того, основные магистрали находятся в нескольких минутах езды.

  • Остров Марджан - 10 минут
  • Шарджа - 30 минут
  • Дубай - 50 минут

Местонахождение на карте

Al Hiyar, ОАЭ

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Вы просматриваете
Жилой комплекс Новый комплекс Selene Beach Residences с лагуной, бассейном и парками, Al Seanneeah, Дубай, ОАЭ
Al Hiyar, ОАЭ
от
$580,250
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