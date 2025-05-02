Жилой комплекс Новый комплекс Selene Beach Residences с лагуной, бассейном и парками, Al Seanneeah, Дубай, ОАЭ

Beach Residences на острове Sobha Siniya – это место, где слияние первозданной природы и роскоши создает непревзойденную атмосферу уюта и комфорта. Представьте, как вы нежитесь на солнце, чувствуете теплый песок под ногами и погружаетесь в кристально чистые лазурные воды, которые словно манят вас в свои объятия.

В этом проекте представлены роскошные полностью меблированные апартаменты с 1-3 спальнями, из окон которых открывается захватывающий вид на ухоженные поле для гольфа и сверкающий морской пляж. Здесь вы найдете всё, что нужно для полноценного отдыха: от активных водных развлечений до умиротворяющих прогулок по уединенному пляжу. Каждый день здесь превращается в праздник — наслаждайтесь различными активностями или просто расслабляйтесь в окружении природной красоты.

Большой и прекрасно спроектированный мост длиной 1,7 км соединяет остров с городом, обеспечивая легкий доступ к лучшим благам цивилизации, оставляя в стороне шум мегаполиса. Это идеальное место как для частых, так и спонтанных поездок на выходные. Вы легко сможете перемещаться между городом и своим новым домом, наслаждаясь живописными видами по дороге.

Сообщество на Sobha Siniya Island - это место, где роскошь встречает отдых. Вам откроется уникальная возможность стать частью активной жизни, где дружеские связи укрепляются на зеленом поле для гольфа или во время совместных выходных на берегу моря.

Каждый день будет приносить вам новые незабываемые эмоции и впечатления, которые останутся в вашем сердце на всю жизнь.

Не упустите возможность стать частью этого невероятного места, где каждое утро начинается с объятий моря и тихого шепота ветра. Вам доступны различные водные виды спорта: от сноркелинга до кайтсёрфинга, что принесёт вам запас адреналина и новых впечатлений.

Живописные парки

Различные виды водного спорта

Бассейн

Детская игровая площадка

Сад на крыше

Чистый пляж

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Sobha Siniya Island представляет собой одну из жемчужин ОАЭ, которую необходимо исследовать. Остров наполнен приглушенными звуками природы, предлагая живописные виды на Персидский залив. Кроме того, основные магистрали находятся в нескольких минутах езды.