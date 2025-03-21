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Жилой комплекс Bounty Island

Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
от
$301,500
BTC
3.5862825
ETH
187.9723975
USDT
298 088.3785080
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
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ID: 24620
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Умм-эль-Кайвайн

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

О комплексе

Проект Ultra-Luxury класса расположен на острове естественного происхождения, омываемый водами арабского залива и может похвастаться разнообразным ландшафтом - от белоснежных песчаных пляжей, до заповедников с густыми манговыми деревьями, в которых обитают газели, фламинго, редкие виды черепах и другие животные, благодаря чему, это место является одной из самых драгоценных природных жемчужин ОАЭ.

Остров отличается прекрасной транспортной доступностью. Комплекс расположен всего в 50 минутах езды от Дубая и в 30 минутах от Шарджи. Ключевым преимуществом является строительство в непосредственной близости от острова самого большого казино в мире, до которого будут курсировать водные трамваи - что обеспечит высокую заполняемость комплекса круглый год, а также высокую доходность для инвесторов.

Остров соединен с материком футуристическим мостом, также на нем предусмотрены пристань для яхт и вертолетная площадка. На территории острова находится поле для гольфа на 18 лунок, для профессиональной игры. Вдоль набережной расположен променад с торговыми центрами, многочисленными бутиками, уютными кафе, ресторанами и рекреационными зонами, что делает это место очень удобным для резидентов.
 

Планировки (под ключ):

  • Резиденция с 1 спальней / Площадь от 47,5 м2 / Цена от $301,500
  • Резиденция с 2 спальнями / Площадь от 51,3 м2 / Цена от $383,000
  • Резиденция с 3 спальнями / Площадь от 187,7 м2 / Цена от $1,349,000

 

  • Вилла с 4 спальнями / Площадь от 447,9 м2 / Цена от $2,888,000
  • Вилла с 5 спальнями / Площадь от 671,3 м2 / Цена от $4,525,000
  • Вилла с 6 спальнями / Площадь от 904,8 м2 / Цена от $6,364,000

 

Инфраструктура:

  • Заповедники & Парки
  • Лагуны & Приватные пляжи
  • Фитнес центры
  • Бассейны & СПА комплексы
  • Детские игровые площадки
  • Спортивные площадки & Зона для скейтбординга
  • Теннисные корты & Беговые дорожки
  • Гимназия & Игровые зоны
  • Бизнес лаунджи & Переговорные пространства
  • Кинотеатры & Развлекательные центры
  • Торговые центры & Магазины
  • Кафе & Рестораны
  • Поле для гольфа
  • Яхт-клуб & Клуб водного спорта

В проекте предусмотрены комплексные услуги управляющей компании, которая полностью возьмет на себя все вопросы связанные со сдачей недвижимости в аренду и максимизацией дохода. Процесс управления является полностью автоматизированным и соответствует премиум классу мирового уровня, включая техническое обслуживание и уплату налогов, что позволит инвесторам получать полностью пассивный денежный поток.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 47.5
Цена за м², USD 6,347
Цена квартиры, USD 301,500
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 51.3
Цена за м², USD 7,466
Цена квартиры, USD 383,000
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 187.7
Цена за м², USD 7,187
Цена квартиры, USD 1,35 млн
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 447.9 – 1 035.0
Цена за м², USD 6,149 – 7,036
Цена квартиры, USD 2,89 млн – 6,36 млн

Местонахождение на карте

Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ

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Жилой комплекс Bounty Island
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
от
$301,500
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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