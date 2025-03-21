Жилой комплекс Bounty Island

Проект Ultra-Luxury класса расположен на острове естественного происхождения, омываемый водами арабского залива и может похвастаться разнообразным ландшафтом - от белоснежных песчаных пляжей, до заповедников с густыми манговыми деревьями, в которых обитают газели, фламинго, редкие виды черепах и другие животные, благодаря чему, это место является одной из самых драгоценных природных жемчужин ОАЭ.

Остров отличается прекрасной транспортной доступностью. Комплекс расположен всего в 50 минутах езды от Дубая и в 30 минутах от Шарджи. Ключевым преимуществом является строительство в непосредственной близости от острова самого большого казино в мире, до которого будут курсировать водные трамваи - что обеспечит высокую заполняемость комплекса круглый год, а также высокую доходность для инвесторов.

Остров соединен с материком футуристическим мостом, также на нем предусмотрены пристань для яхт и вертолетная площадка. На территории острова находится поле для гольфа на 18 лунок, для профессиональной игры. Вдоль набережной расположен променад с торговыми центрами, многочисленными бутиками, уютными кафе, ресторанами и рекреационными зонами, что делает это место очень удобным для резидентов.



Планировки (под ключ):

Резиденция с 1 спальней / Площадь от 47,5 м2 / Цена от $301,500

Резиденция с 2 спальнями / Площадь от 51,3 м2 / Цена от $383,000

Резиденция с 3 спальнями / Площадь от 187,7 м2 / Цена от $1,349,000

Вилла с 4 спальнями / Площадь от 447,9 м2 / Цена от $2,888,000

Вилла с 5 спальнями / Площадь от 671,3 м2 / Цена от $4,525,000

Вилла с 6 спальнями / Площадь от 904,8 м2 / Цена от $6,364,000

Инфраструктура:

Заповедники & Парки

Лагуны & Приватные пляжи

Фитнес центры

Бассейны & СПА комплексы

Детские игровые площадки

Спортивные площадки & Зона для скейтбординга

Теннисные корты & Беговые дорожки

Гимназия & Игровые зоны

Бизнес лаунджи & Переговорные пространства

Кинотеатры & Развлекательные центры

Торговые центры & Магазины

Кафе & Рестораны

Поле для гольфа

Яхт-клуб & Клуб водного спорта

В проекте предусмотрены комплексные услуги управляющей компании, которая полностью возьмет на себя все вопросы связанные со сдачей недвижимости в аренду и максимизацией дохода. Процесс управления является полностью автоматизированным и соответствует премиум классу мирового уровня, включая техническое обслуживание и уплату налогов, что позволит инвесторам получать полностью пассивный денежный поток.