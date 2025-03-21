Жилой комплекс Bounty Island

Проект Ultra-Luxury класса расположен на острове естественного происхождения, омываемый водами арабского залива и может похвастаться разнообразным ландшафтом - от белоснежных песчаных пляжей, до заповедников с густыми манговыми деревьями, в которых обитают газели, фламинго, редкие виды черепах и другие животные, благодаря чему, это место является одной из самых драгоценных природных жемчужин ОАЭ.
Остров отличается прекрасной транспортной доступностью. Комплекс расположен всего в 50 минутах езды от Дубая и в 30 минутах от Шарджи. Ключевым преимуществом является строительство в непосредственной близости от острова самого большого казино в мире, до которого будут курсировать водные трамваи - что обеспечит высокую заполняемость комплекса круглый год, а также высокую доходность для инвесторов.
Остров соединен с материком футуристическим мостом, также на нем предусмотрены пристань для яхт и вертолетная площадка. На территории острова находится поле для гольфа на 18 лунок, для профессиональной игры. Вдоль набережной расположен променад с торговыми центрами, многочисленными бутиками, уютными кафе, ресторанами и рекреационными зонами, что делает это место очень удобным для резидентов.
Планировки (под ключ):
Инфраструктура:
В проекте предусмотрены комплексные услуги управляющей компании, которая полностью возьмет на себя все вопросы связанные со сдачей недвижимости в аренду и максимизацией дохода. Процесс управления является полностью автоматизированным и соответствует премиум классу мирового уровня, включая техническое обслуживание и уплату налогов, что позволит инвесторам получать полностью пассивный денежный поток.