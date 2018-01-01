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Serene Gardens II

Дубай, ОАЭ
от
€163,348
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UP
12
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Описание Описание
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О комплексе

Полностью меблированные апартаменты в новом проекте Serene Gardens II! Отлично подойдут для жизни, перепродажи и сдачи в аренду! Доходность от 7% от сдачи в аренду! Рассрочка 0%!

Срок сдачи - 2 кв. 2026 г.

Удобства: рестораны, гимнастический зал, медицинские центры, бассейн-инфинити, детская игровая площадка, парковка и магазины, зоны барбекю, фитнес-центры, сады и парки, тренажерный зал на свежем воздухе, бассейн под открытым небом, рестораны и кафе, спа и сауна, спортивные площадки и многое другое.

Расположение:
Al Furjan описывается как "самый зеленый район в Новом Дубае", расположенный между Sheikh Zayed Road и Emirates Road.
Sheikh Zayed Road - 7 минут;
IBN Battuta Mall - 10 минут;
Dubai Marina - 15 минут;
EXPO 2020 - 15 минут;
Al Maktoum Intl. Airport - 20 минут;
Downtown Dubai - 25 минут.

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Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2026
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
10
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Serene Gardens II
Дубай, ОАЭ
от
€163,348
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DDA Real Estate
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Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости. - Комиссия для наших Клиентов 0% (комиссию оплачивает застройщик); - Бесплатное управление недвижимостью; - Беспроцентная рассрочка до 7 лет; - Только опытные брокеры; - Полное сопровождение сделки; - Юридическая защита сделки; - Опыт работы более 15 лет; - Помощь с получением резидентства и переездом; - Компенсация 50% госпошлины; - Брокеры на территории РФ, ОАЭ, Грузии, Турции, Таиланда, Беларуси, Казахстана и др. стран; - Покажем объект лично или онлайн; - Привилегированный партнер более 50 застройщиков по всему миру! Elitz 2 by Danube от Danube Properties — свежая фаза проекта Elitz в Jumeirah Village Circle. Проект разрабатывается одним из популярных застройщиков на территории Дубая — компанией Danube Properties. Роскошный стеклянный фасад здания станет новым центром притяжения внимания в районе. Комплекс будет включать в себя две башни высотой 39 и 45 жилых этажей, цокольный и подземный этажи, соединенные подиумом из 4 уровней. Покупателям предлагается выбрать недвижимость из разнообразных вариантов студий и апартаментов с 1–3 спальнями. Удобства и преимущества: Комплекс Elitz 2 by Danube представляет будущим жителям возможность воспользоваться более чем 40 вариантами премиальных удобств и сервисом, включая: центр дневного ухода, кинотеатр под открытым небом, элитный бизнес-центр, кафе, зону семейного отдыха, детскую игровую зону, водные развлечения, сигарный салон, площадку для барбекю, тропический душ, рекреационную зону, библиотеку, водные объекты, сидячие кабинки, многофункциональное помещение, крытый и открытый тренажерный залы, аква-фитнес, площадку для прыжков на батуте, зону скалолазания, поле для крикета. Расположение: 5–15 минут - Dubai Sports City, Dubai Butterfly Garden, Miracle Garden, Ibn Battuta Mall 20–30 минут - Mall of Emirates, Dubai Marina, Downtown Dubai, Международный аэропорт Дубая (DXB) ‍Такое расположение комплекса предполагает, что жители легко смогут добраться до других частей Дубая, включая деловые районы, торговые комплексы и развлекательные центры. Время в пути до популярного места для шоппинга — Mall of Emirates занимает не более четверти часа на авто. Белоснежные пляжи и престижные променады в Dubai Marina располагаются чуть более чем в 20 минутах езды. Поездка до Международного аэропорта Дубая (DXB) займет около получаса от комплекса Elitz 2 by Danube. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
Агентство
DDA Real Estate
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
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Жилой комплекс Новая резиденция North 43 с бассейном и ресторанами в центре района JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция North 43 с бассейном и ресторанами в центре района JVC, Дубай, ОАЭ
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Агентство
TRANIO
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