Serene Gardens II

Дубай, ОАЭ

Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Mayas Geneva – новый жилой комплекс, расположившийся в районе Jumeirah Village Circle. Классический для Дубая проект малоэтажной застройки станет настоящим украшением сообщества и создаст для будущих жителей максимальное комфортные условия проживания. Архитектура жилого комплекса вполне узнаваема для Дубая: в ней сочетаются традиционные арабские мотивы, переложенные на современный лад. В проекте представлен широкий выбор резиденций: это продуманные и функциональные студии, апартаменты с 1-3 спальнями, а также дуплексы с 2 спальнями. Важная особенность резиденций – продуманные и функциональные планировки, которые идеально дополняются превосходной и качественной отделкой. Резиденты смогут наслаждаться не только отличной локацией, но и достойным уровнем жизни в собственных апартаментах. Жителям представлен широкий спектр дополнительных удобств, повышающих комфорт и качество жизни: - Обустроенное лобби с пространством для отдыха; - Тренажерный зал с современным оборудованием; - Инфинити-бассейн. - Зона для барбекю. - Детские игровые площадки. - Стоянка для велосипедов и велосипедные дорожки. - Парк и озелененные пространства для прогулок. 5-этажный жилой комплекс имеет превосходное местоположение. Во-первых, из окон открываются отличные виды на окрестности и живописные парки, обильно насыщенные зеленью. Во-вторых, всего за несколько минут жители смогут добраться до ключевых автомобильных трасс и доехать до любых районов Дубая. Экономическая привлекательность: - Комиссия 0%; - Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления; - Рентабельность инвестиций от 7%; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. Плюсы работы с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Работаем без комиссии. Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!