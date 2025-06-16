Жилой комплекс Новый высотный проект ALTA V1EW с зонами отдыха в престижном районе JVC, Дубай, ОАЭ

ALTA V1EW — это современный жилой комплекс, расположенный в одном из самых востребованных районов Дубая — Jumeirah Village Circle (JVC).

Комплекс создан для комфортной городской жизни с элементами уединения. ALTA V1EW предлагает своим резидентам зоны отдыха на крыше, современные фитнес-центры и стильные лаунж-пространства, где можно расслабиться после насыщенного дня. Продуманная инфраструктура позволяет сочетать активный ритм мегаполиса с приватной атмосферой.

Удобства:

Зоны отдыха на крыше

Современный спортзал

Лаунж-пространства

Окончание строительства - 4 квартал 2028 года.

Рассрочка

Стандарт: 10/60/30

С постоплатой: 10/60/30 (с апреля 2029 по август 2030)

Особенности квартир

Кухонная бытовая техника

Преимущества

Проект представляет собой выгодную возможность для покупки недвижимости в Дубае как для личного проживания, так и для инвестиционных целей. ALTA V1EW особенно привлекателен благодаря своему расположению, функциональной планировке и доступной стартовой цене.

Расположение и объекты поблизости

Проект предлагает удобный доступ к ключевым локациям города, включая Dubai Marina, Downtown Dubai и Mall of the Emirates, а также к основным транспортным артериям.