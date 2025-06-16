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Жилой комплекс Новый высотный проект ALTA V1EW с зонами отдыха в престижном районе JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$331,373
;
6
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ID: 26504
ID новостройки на Realting
In CRM: 2462703
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 21.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

ALTA V1EW — это современный жилой комплекс, расположенный в одном из самых востребованных районов Дубая — Jumeirah Village Circle (JVC).

Комплекс создан для комфортной городской жизни с элементами уединения. ALTA V1EW предлагает своим резидентам зоны отдыха на крыше, современные фитнес-центры и стильные лаунж-пространства, где можно расслабиться после насыщенного дня. Продуманная инфраструктура позволяет сочетать активный ритм мегаполиса с приватной атмосферой.

Удобства:

  • Зоны отдыха на крыше
  • Современный спортзал
  • Лаунж-пространства

Окончание строительства - 4 квартал 2028 года.

Рассрочка

Стандарт: 10/60/30

С постоплатой: 10/60/30 (с апреля 2029 по август 2030)

Особенности квартир

Кухонная бытовая техника

Преимущества

Проект представляет собой выгодную возможность для покупки недвижимости в Дубае как для личного проживания, так и для инвестиционных целей. ALTA V1EW особенно привлекателен благодаря своему расположению, функциональной планировке и доступной стартовой цене.

Расположение и объекты поблизости

Проект предлагает удобный доступ к ключевым локациям города, включая Dubai Marina, Downtown Dubai и Mall of the Emirates, а также к основным транспортным артериям.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый высотный проект ALTA V1EW с зонами отдыха в престижном районе JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$331,373
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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