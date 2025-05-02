Жилой комплекс Новая высотная резиденция Sky Tower с бассейном, садом и рестораном рядом с каналом, в центральном районе Business Bay, Дубай, ОАЭ

Tiger Sky Tower – новый роскошный проект от Tiger Properties. Расположенный в районе высоких башен Бизнес-Бэй, этот полностью меблированный и оснащенный проект, настоящее воплощение стиля и элегантности. Башня Tiger Sky является самым высоким жилым зданием в мире, в высоте уступает только небоскребу Бурдж-Халифа.

К приобретению предлагаются апартаменты с 1-4 спальнями, пентхаусы - в частности пентхаус Royal Sky. Комплекс включает в себя пейзажный бассейн и ресторан, расположенные на самой большой высоте в мире, откуда открываются прекрасные виды, а также и роскошные удобства. Удобства:

Самый высокорасположенный ресторан и бассейн в мире;

Беговая дорожка;

Оборудованный тренажерный зал;

Оздоровительный клуб;

Детская игровая площадка;

Сигарный бар;

Открытое джакузи;

Спа.

Окончание строительства - 2 квартал 2029 года.

Расположение и объекты поблизости

Благодаря хорошему местоположению проекта, вся необходимая инфраструктура расположена рядом: