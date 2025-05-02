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  4. Жилой комплекс Новая высотная резиденция Sky Tower с бассейном, садом и рестораном рядом с каналом, в центральном районе Business Bay, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая высотная резиденция Sky Tower с бассейном, садом и рестораном рядом с каналом, в центральном районе Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$734,690
14.04.2025
$731,472
13.04.2025
$731,903
12.04.2025
$734,636
11.04.2025
$751,235
10.04.2025
$754,296
09.04.2025
$758,091
08.04.2025
$757,617
06.04.2025
$758,059
05.04.2025
$751,155
04.04.2025
$761,196
03.04.2025
$769,638
02.04.2025
$768,017
01.04.2025
$766,280
30.03.2025
$753,620
29.03.2025
$759,255
28.03.2025
$762,028
27.03.2025
$759,358
26.03.2025
$758,883
25.03.2025
$756,290
24.03.2025
$753,730
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ID: 19815
ID новостройки на Realting
In CRM: 2373626
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Tiger Sky Tower – новый роскошный проект от Tiger Properties. Расположенный в районе высоких башен Бизнес-Бэй, этот полностью меблированный и оснащенный проект, настоящее воплощение стиля и элегантности. Башня Tiger Sky является самым высоким жилым зданием в мире, в высоте уступает только небоскребу Бурдж-Халифа.

К приобретению предлагаются апартаменты с 1-4 спальнями, пентхаусы - в частности пентхаус Royal Sky. Комплекс включает в себя пейзажный бассейн и ресторан, расположенные на самой большой высоте в мире, откуда открываются прекрасные виды, а также и роскошные удобства. Удобства:

  • Самый высокорасположенный ресторан и бассейн в мире;
  • Беговая дорожка;
  • Оборудованный тренажерный зал;
  • Оздоровительный клуб;
  • Детская игровая площадка;
  • Сигарный бар;
  • Открытое джакузи;
  • Спа.

Окончание строительства - 2 квартал 2029 года.

Расположение и объекты поблизости

Благодаря хорошему местоположению проекта, вся необходимая инфраструктура расположена рядом:

  • Al Khail Road – 2 минуты
  • Dubai Canal – 5 минут
  • Dubai Design District – 8 минут
  • Za'abeel – 12 минут
  • Dubai Mall – 14 минут
  • Ras Al Khor – 16 минут
  • Dubai Opera – 17 минут
  • Burj Khalifa – 17 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая высотная резиденция Sky Tower с бассейном, садом и рестораном рядом с каналом, в центральном районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$734,690
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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