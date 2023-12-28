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Luma22 TownX

Дубай, ОАЭ
от
€131,679
;
6 1
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О комплексе

*Luma22 Revised Payment Plan*

50% Down Payment + 4 DLD% + Admin Fee AED 5,000

15% on 1st February 2024 
10% on 1st April 2024


25% on Completion, September 2024

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Индивидуальное отопление
  • Черновая отделка
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор многоквартирный жилой дом Luma22 TownX

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Luma22 TownX
Дубай, ОАЭ
от
€131,679
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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