Luma22 TownX

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Vincitore Dolce Vita, роскошный жилой комплекс в Arjan, — это последний проект Vincitore Real Estate, предлагающий тщательно спроектированные студии, апартаменты с 1 и 2 спальнями в оживленном районе Дубайленд. Погрузитесь в королевский итальянский образ жизни, тщательно созданный опытными мастерами, наслаждаясь непревзойденным гостеприимством и эксклюзивным проживанием.
Архитектурное великолепие Vincitore Dolce Vita создает поистине культовую и неповторимую эстетику роскоши. Жилые помещения исключительны во всех аспектах, предоставляя жителям невероятный образ жизни и ряд привилегий. Все удобства для спорта, развлечений, отдыха и развлечений.
Расположение:
Этот комплекс, расположенный в престижном районе Arjan, предлагает беспрепятственный доступ ко всему городу. Хорошо налаженные маршруты и дороги обеспечивают легкий доступ к известным местам, таким как Circle Mall, Burj Khalifa, Mall of the Emirates и Palm Jumeirah.
- 05 минут - Дубайский автодром.
- 07 минут - Молл Эмиратов.
- 10 минут - Мир приключений IMG.
- 15 минут - Бурдж-Халифа.
- 18 минут - международный аэропорт.
- 07 Minutes - Клуб поло и конного спорта в Дубае.
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Предлагаются элитные апартаменты с панорамными видами.
Резиденция располагает ухоженным садом на крыше, гаражом, инфинити-бассейном, детской площадкой, зонами барбекю, кафе и бутиками.
Окончание строительства - апрель 2028 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится прямо на побережье Персидского залива, в самом центре эксклюзивного района, который располагается на острове, рядом с Шейх-Зайед-Роад, гаванью и яхт-клубом, в 5 минутах от Дубай Марина.
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 3 спальнями, расположенные в Мина Рашид, известной как Harbour Lights от Damac Properties
Удобства и удобства;
3 спальни
4 баня
без мебели
BUA; 1507 кв.
Горничная комната
Порошковая комната
Прогулка в шкафчике
Балкон / Терраса
Лобби, Лифт и Зона ожидания
Приемная зона
Район барбекю
Бассейн
тренажерный зал
Столовая и розничная торговля
Детская игровая площадка
Детская игровая площадка
Ресторан и Кафе
Беговая, беговая и велосипедная зона
Спа и Сауна
Фитнес-центр
Досуг и Парк
Спортивный корт
Отели
Торговая и супермаркетная зона
Водная активность
Расположение рядом;
Шейх Зайед Роуд – 10 минут
Международный аэропорт Дубая – 15 минут
Центр города Дубай – 20 минут
Дубай Молл – 20 минут
Бурдж Халифа – 20 минут
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н MOEEN AHMAD в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284