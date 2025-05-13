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Жилой комплекс Aark Terraces

Дубай, ОАЭ
от
$258,648
;
34
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
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ID: 26239
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    12

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

О комплексе

Перевод
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  • Оригинальное название: Aark Terraces
  • Разработчик: Aark Developers LLC
  • Всего апартаментов - 131
  • Парковка - 1 парковка на единицу
  • Ожидаемое завершение Дата - декабрь 2027
  • Право собственности - собственность свободного владения для всех национальностей
  • Расчетная плата за обслуживание - 12-16 дирхамов за кв. Фу.
  • Мебель - Semi furnished
  • Конфигурация здания - Подвал + Наземный этаж + 11 этажей
  • Тип недвижимости - Роскошные городские резиденции с частным джакузи


Откройте для себя Aark Terraces, последний жилой шедевр Aark Developers, расположенный в самом сердце Дубайленда — одного из самых ярких и быстро растущих сообществ Дубая. Предлагая изысканную коллекцию апартаментов с 1 и 2 спальнями, Aark Terraces предназначена для современной жизни с элегантными интерьерами и частными джакузи в отдельных единицах. В общей сложности 131 тщательно продуманная резиденция сочетает в себе комфорт, роскошь и обещание динамичного образа жизни в одном из самых востребованных направлений города.

Земельный жилой комплекс Дубая имеет отличное расположение с бесшовной связью с основными автомагистралями, включая Шейх Мохаммед бен Заид Роуд (E311), Аль Айн Роуд (E66) и Эмирейтс Роуд (E611). Его стратегическое положение предлагает жителям быстрый и удобный доступ к центру Дубая, международному аэропорту Дубая и множеству знаковых достопримечательностей по всему городу, что делает его идеальным местом для комфорта и связи.

Ветер в стиле Aark Terraces, где спокойные воды встречаются с элегантными залами под открытым небом. Независимо от того, греетесь ли вы под солнцем, наслаждаетесь спокойным моментом в частной кабане или смеетесь у камина, каждая деталь предназначена для легкого расслабления. Опыт прибрежной жизни переопределяется.

Откройте для себя идеальный баланс роскоши и природы. Погрузитесь в спокойствие пышной зелени, элегантных кабанов и потрясающего бассейна бесконечности.

От творческих игровых домов до интерактивных альпинистских стен и привлекательных социальных зон — это место, где семьи собираются вместе, а детское любопытство не знает границ.

Aark Terraces приветствует вас шедевром роскоши, где мрамор, золотые акценты и индивидуальный дизайн создают атмосферу изысканной изысканности.

Пространство, где каждая деталь отражает превосходство - изысканные интерьеры, индивидуальную отделку и атмосферу, которая источает современную изысканность. Это больше, чем дом, это заявление.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Aark Terraces
Дубай, ОАЭ
от
$258,648
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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