Жилой комплекс Aark Terraces

Оригинальное название: Aark Terraces

Разработчик: Aark Developers LLC

Всего апартаментов - 131

Парковка - 1 парковка на единицу

Ожидаемое завершение Дата - декабрь 2027

Право собственности - собственность свободного владения для всех национальностей

Расчетная плата за обслуживание - 12-16 дирхамов за кв. Фу.

Мебель - Semi furnished

Конфигурация здания - Подвал + Наземный этаж + 11 этажей

Тип недвижимости - Роскошные городские резиденции с частным джакузи



Откройте для себя Aark Terraces, последний жилой шедевр Aark Developers, расположенный в самом сердце Дубайленда — одного из самых ярких и быстро растущих сообществ Дубая. Предлагая изысканную коллекцию апартаментов с 1 и 2 спальнями, Aark Terraces предназначена для современной жизни с элегантными интерьерами и частными джакузи в отдельных единицах. В общей сложности 131 тщательно продуманная резиденция сочетает в себе комфорт, роскошь и обещание динамичного образа жизни в одном из самых востребованных направлений города.

Земельный жилой комплекс Дубая имеет отличное расположение с бесшовной связью с основными автомагистралями, включая Шейх Мохаммед бен Заид Роуд (E311), Аль Айн Роуд (E66) и Эмирейтс Роуд (E611). Его стратегическое положение предлагает жителям быстрый и удобный доступ к центру Дубая, международному аэропорту Дубая и множеству знаковых достопримечательностей по всему городу, что делает его идеальным местом для комфорта и связи.

Ветер в стиле Aark Terraces, где спокойные воды встречаются с элегантными залами под открытым небом. Независимо от того, греетесь ли вы под солнцем, наслаждаетесь спокойным моментом в частной кабане или смеетесь у камина, каждая деталь предназначена для легкого расслабления. Опыт прибрежной жизни переопределяется.

Откройте для себя идеальный баланс роскоши и природы. Погрузитесь в спокойствие пышной зелени, элегантных кабанов и потрясающего бассейна бесконечности.

От творческих игровых домов до интерактивных альпинистских стен и привлекательных социальных зон — это место, где семьи собираются вместе, а детское любопытство не знает границ.

Aark Terraces приветствует вас шедевром роскоши, где мрамор, золотые акценты и индивидуальный дизайн создают атмосферу изысканной изысканности.

Пространство, где каждая деталь отражает превосходство - изысканные интерьеры, индивидуальную отделку и атмосферу, которая источает современную изысканность. Это больше, чем дом, это заявление.