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Address Property

ОАЭ, Dubai , Office No. 2801 - 2903, API Trio Towers, Novotel Hotel - Sheikh Zayed Rd
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Address Property
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2011
Языки общения
Языки общения
Русский
Описание

Большой опыт работы на рынке Дубаи. Договора со всеми застройщиками. Большая база готовых объектов.

Новостройки
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DUBAI HILLS
DUBAI HILLS
Катар, Катар
Агентство недвижимости: Address Property

DUBAI HILLS

Откройте для себя уникальное сочетание элегантно спланированных районов, построенных вокруг великолепного 18-луночного чемпионского поля для гольфа. Являясь крупнейшим проектом такого рода в регионе, Dubai Hills Estate - это амбициозный город в городе, который изменит ваш образ жизни. Согласно исследованиям KPMG и Американской Национальной ассоциации риэлторов, близость поля для гольфа может повысить стоимость недвижимости на целых 20%.

COLLECTIVE 2.0

НАЛАЖИВАНИЕ СВЯЗЕЙ, РАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА.

Апартаменты с одной и двумя спальнями с видом на оживленный бульвар Дубай Хиллз. После огромного успеха Collective (460 единиц было продано за один день), Collective 2.0 будет обслуживать миллениалов Дубая с совместной и социальной обстановкой, исключительными удобствами и местами для работы, учебы или просто времяпровождения. Всего в нескольких минутах ходьбы от парка Dubai Hills и торгового центра Dubai Hills.

БУЛЬВАР DUBAI HILLS

Бульвар Dubai Hills проходит по всей длине Dubai Hills Estate, соединяя ключевые объекты, такие как магазины, парки, больницы, школы и жилые кварталы. Демонстрируя идеальный баланс между вневременным и современным дизайном, бульвар ярко украшен художественными инсталляциями, всплывающими магазинами и пышными цветущими деревьями, создающими комфортную тенистую обстановку. Настоящий городской оазис внутри города, это место, где мир приходит, чтобы соединиться.

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР DUBAI HILLS MALL

Торговый центр Dubai Hills Mall, предназначенный для привлечения посетителей со всего мира, является домом для более чем 650 торговых точек и заведений общественного питания, включая развлекательные заведения, кинотеатр и гипермаркет.

ПАРК DUBAI HILLS

Это зеленое зеленое пространство площадью 180 000 квадратных метров – размером с 30 футбольных полей - станет вашим новым убежищем, где вы сможете расслабиться, расслабиться и заняться делами, которые питают разум, тело и душу.

ВХОДНАЯ ГРУППА. УСЛУГИ КОНСЬЕРЖА

Стойки регистрации остались в прошлом. Стойка регистрации Collective 2.0 спроектирована так, чтобы вы чувствовали себя как дома, в то время как дружелюбный консьерж всегда готов принять вас и ваших гостей радушно и непринужденно.

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

МОДНЫЕ КЛАССНЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ

Возвращайтесь домой в уникальную и вдохновляющую обстановку. Апартаменты Collective 2.0 противостоят основным тенденциям дизайна интерьера, сочетая уютный индустриальный шик. С перегородками, которые позволяют вашей спальне переходить в гостиную, наслаждайтесь большим пространством для друзей, веселья и смеха. Выйдите на свой балкон и насладитесь видом на городской пейзаж Дубая.

ПРОСТРАНСТВА, ЧТОБЫ РАСПРАВИТЬ СВОИ КРЫЛЬЯ

Начните свой день с энергичной тренировки в одном из полностью оборудованных тренажерных залов. Отправляйтесь в библиотеку, чтобы немного поработать, а затем отдохните в игровой зоне, кинозале или лаундже на открытом воздухе. Освежитесь в бассейне, а затем отправляйтесь в пространство для совместной работы, чтобы пообщаться со своими соседями и друзьями.

The Kempinski Floating Palace
The Kempinski Floating Palace
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2023
Агентство недвижимости: Address Property

KEMPINSKI FLOATING PALACE

Вдали от городской суеты отель Sea Palace предлагает спокойствие в самом центре Дубая.

Плавучий отель стремится создать на воде незабываемые впечатления на всю жизнь, которые вы не можете себе представить.

 

Плавучий дворец Кемпински будет состоять из 4 блоков, объединенных под пирамидой.

Все 4 блока будут соединены со второго этажа. Отель будет состоять в основном из 156 номеров, некоторые из которых являются королевскими люксами, номерами делюкс и 6  роскошных пентхаусов с частными бассейнами. 

 

Роскошный опыт также будет включать в себя многонациональные рестораны изысканной кухни, 5-звездочные спа-процедуры в дополнение к фитнес-центру и роскошному торговому центру.

Инвесторы и посетители также будут наслаждаться своим пребыванием, имея возможности вести при этом свой бизнес, поскольку на курорте будут конференц-залы и конференц-залы.

Искателям роскоши и любителям бизнеса понравится инвестировать в отпуск, который подарит ощущение Фиджи в центре Ближнего Востока.

 

Отель расположен в фешенебельном районе Дубая.

Цены на гостиничные номера для покупателей в Плавучем отеле (USD):

350 000 – 46 кв. метров;

500 000 – 70 кв. метров;

630 000 – 90 кв. метров;

1 600 000 – 260 кв. метров.

 

Доход – 7% гарантированных годовых в течении 25 лет

или 70% чистого дохода инвестору и 30% отельному оператору.

Весь проект будет завершен к концу 2023 года и будет управляться отельным оператором Kempinski.

 

 

 

CANAL HEIGHTS
CANAL HEIGHTS
Дубай, ОАЭ
Агентство недвижимости: Address Property

РОСКОШНОЕ ЖИЛЬЕ У ВОДЫ.

Изысканно яркий архитектурный комплекс, возвышающийся над Дубайским каналом.

Canal Heights воплощает в себе красоту и совершенство одного из самых удивительных творений природы…голубой жемчужины.

Комплекс расположен в оживленном деловом районе Бизнес-Бэй, в окружении других стильных высотных зданий, жилых массивов и популярных отелей.

Удивительно динамичная форма, сверкающая от солнца днем и искрящаяся ночью, придает зданию изысканный и стильный вид.

РАДУЖНЫЕ ПЕРЕЛИВЫ В ДРАГОЦЕННОМ КАМНЕ.

Красота традиционно оценивается не только по внешнему виду, но и по внутреннему убранству.

Попав в вестибюль комплекса Canal Heights вы погружаетесь в переливающееся неземное сияние.

Вас окружают поразительные цвета, искрящиеся текстуры и плавные формы, отражающие роскошный стиль DAMAC.

Природные элементы оживают в Canal Heights, воплощаясь в самых разнообразных удобствах. Умиротворенность, положительные эмоции и ощущение полного благополучия делают этот выдающийся жилой комплекс истинным средоточием яркой жизни.

БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ КРУГЛЫЙ ГОД

В Canal Heights вы можете поддержать бодрость духа благодаря уникальным йога-павильонам. Это архитектурное чудо идеально подходит для самых различных целей: медитации, романтического свидания, ужина тет-а-тет и небольшой частной вечеринки.

ОКУНИТЕСЬ В ИСТОРИЮ

Canal Heights делает историю увлекательной. Удивлению не будет предела, когда ласты и маска станут вашим пропуском, в уникальный подводный мир жемчуга.

ОТКРОЙТЕ В СЕБЕ ДУХ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

В Canal Heights есть прекрасный бассейн в форме раковины, где можно отыскать настоящие жемчужины. Если вы предпочитаете более спокойный досуг, то отдохните под успокаивающие ритмичные звуки волн.

MARINA GATE
MARINA GATE
Дубай, ОАЭ
Агентство недвижимости: Address Property

Дубай, один из семи эмиратов ОАЭ, менее чем за полвека превратился в космополитичный город, что делает его одним из самых важных коммерческих и культурных центров Персидского залива и одним из самых захватывающих мест для жизни в мире. Здесь находится порт Джебель-Али, крупнейшая в мире искусственная гавань и крупнейший порт региона: Международный аэропорт Дубая, один из самых загруженных аэропортов в мире, и Emirates, одна из крупнейших авиакомпаний в мире.

Славится своими превосходными архитектурными достоинствами, в том числе первым в мире 7-звездочным отелем с Бурдж-аль-Араб, 8-м чудом света с Пальмой Джумейра, самым длинным в мире метро без водителя, крупнейшим в мире торговым центром Dubai Mall и самым высоким небоскребом Бурдж-Халифа в Дубае.

Оживленная Дубай MARINA - один из самых востребованных районов Дубая. Расположение Marina Gate расположена именно в этом оживленном месте. Расположенный у входа в самую большую в мире искусственную пристань для яхт, комплекс имеет прямой доступ к Marina Walk - самой известной части района Марина. Вы можете отправиться на неспешную ночную прогулку или утреннюю пробежку по всему периметру. Вы можете выпить свой любимый кофе или взять напрокат велосипед. Если вам надоест находиться на суше, вы можете сесть и выйти из водного такси с билетом на весь день и насладиться прогулкой на лодке вокруг островов Мира, Бурдж-аль-Араб. В качестве альтернативы вы также можете взять напрокат яхту и провести день на рыбалке.

Любители еды могут посетить рестораны, а шопоголики могут насладиться  прилавками и магазинами, разбросанными по всей набережной. Пятизвездочные отели, такие как Grosvenor House, Marriott и Westin, находятся в нескольких минутах ходьбы от комплекса Marina Gate Residences.

Расположенный недалеко от моста, который соединяет остров с материком на его северной стороне, отель обеспечивает легкий доступ и парковку для жителей.

Общественный транспорт в пределах пристани для яхт мирового класса. В дополнение к очень легкодоступным такси и лимузинам, в Marina Gate вы находитесь менее чем в 5 минутах ходьбы от трамвайной остановки. Трамвай - ваш идеальный вид транспорта, если вы хотите насладиться оживленной набережной JBR и ее бесчисленными достопримечательностями. Комплекс также расположен в непосредственной близости от станции метро Marina. Метро - это самый быстрый способ добраться до ваших любимых торговых центров или других отдаленных мест в городе.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ РЕЗИДЕНЦИИ

Комплекс Residences at Marina Gate, расположенный у ворот МАРИНА Гейт, северного входа в возвышающееся сообщество Дубай Марина, представляет собой триумвират жилых башен у ворот в Дубай Марина. Ворота Марины были продуманы с большим вниманием к деталям. В соответствии с потребностями жителей здание объединяется в последовательность привлекательных пространств, которые позволяют  переходить от общественных к частным зонам, от активного к спокойному использованию и от утилитарных функций к презентационным зонам. На живописных уровнях подиума разместятся торговая колоннада, виллы и спортивные клубы в сочетании с обсаженными деревьями общественными пространствами и пейзажными бассейнами, чтобы завершить современный фасад.

ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ДУХ ВИДЫ

Резиденции в Marina Gate предлагают потрясающие виды на набережную, создавая впечатляющее дополнение к горизонту Дубай Марина.

РЕЗИДЕНЦИИ

Каждая квартира в резиденциях на Marina Gate спроектирована так, чтобы максимально увеличить внутреннее пространство с высокими потолками и прямыми углами, идеально сочетая яркие, современные вертикальные линии с вдохновенной внутренней отделкой. С просторных балконов и окон от пола до потолка открывается потрясающий вид, независимо от того, смотрите ли вы на далекий горизонт, городской пейзаж или спокойные воды пристани для яхт.

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В МАРИНА ГЕЙТ

Торговая колоннада была спроектирована таким образом, чтобы создать живую, активную связь с остальной частью сообщества без ущерба для конфиденциальности и уединения жителей. Пешеходные переходы, ведущие к более чем 50 торговым точкам, предлагают широкий спектр удобств и возможностей для отдыха, включая супермаркет, тренажерный зал, салоны красоты и спортивные сооружения, расположенные на первом и втором этажах.

MARINA GATE I
Захватывающий дух пейзажный бассейн с контролем температуры
Зона детского бассейна 
Впечатляющий двухуровневый тренажерный зал с видом на пристань для яхт
Чемпионский уровень, освещенные корты для игры в сквош и паддл-теннис
8 скоростных лифтов со специальным служебным лифтом
Погрузочная платформа с прямым доступом для беспроблемного перемещения в
условиях специальной безопасности со встроенным видеонаблюдением
24-часовые услуги консьержа
Охраняемая парковка для резидентов
Просторная парковка для посетителей

MARINA GATE II

Лаундж-бассейн с контролем температуры

Детский бассейн 

Впечатляющий двухуровневый тренажерный зал с паровой баней и сауной 

Полноразмерная баскетбольная площадка

9 высокоскоростных лифтов со специальным служебным лифтом

Погрузочная площадка с прямым доступом для беспроблемного въезда 

Специальная охрана со встроенным видеонаблюдением

24-часовые услуги консьержа

Охраняемая парковка для жителей 

Просторная парковка для посетителей.

STERLING
STERLING
Дубай, ОАЭ
Агентство недвижимости: Address Property

Sterling by OMNIYAT - это роскошный жилой комплекс, состоящий из 2 потрясающих башен-близнецов, расположенных в самом сердце Дубая, между районом Бурдж-Халифа и Дубайским водным каналом.

С фасадом, отделанным матовым серебром, платиновые башни-близнецы Sterling выделяются как жемчужины Дубая, отражая жизнь города и сверкая его огнями и звездами в темноте ночи.

ВЛАДЕНИЕ

Собственность

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА

• Башни-близнецы под названием Ист-Хаус и Вест-Хаус

• в 5 минутах ходьбы от торгового центра Dubai Mall и в 3 минутах от набережной Дубайского водного канала

• в 15 минутах езды от международного аэропорта Дубая

• Легкий доступ к Шейх Зайд-роуд, Аль-Хайл-роуд и Эмирейтс-роуд

• Высококачественная отделка в местах общего пользования и внутренних помещениях

• Потрясающий вид на Бурдж-Халифу и центр Дубая

• Жилой комплекс с башнями-близнецами, мансардами и ограниченной коллекцией просторных садовых единиц, роскошная редкость в районе Бурдж-Халифа.

• 3 пассажирских лифта и 1 служебный лифт на башню

• Специальные удобства для каждой башни

ХАРАКТЕРИСТИКИ АПАРТАМЕНТОВ
• Лифты расположены в углу, что обеспечивает конфиденциальность и спокойствие.
• Просторные апартаменты
• Высокий потолок 3 м во всей квартире
• Мраморные полы во всей квартире
• Отделанные мрамором стены на кухне и в главной ванной комнате
• Двойное остекление во всю высоту с немецкой подъемно-раздвижной фасадной системой Wicona
• Большие террасы со стеклянными балюстрадами и прямым доступом из гостиной и спален
• Отсутствие колонн или препятствующих конструкций во внутренних помещениях
• Изготовленные на заказ и встроенные шкафы и гардеробные со встроенным освещением и зеркалами во весь рост
• Высококачественная европейская бытовая техника - газовая варочная панель Siemens, газовая духовка Siemens, встроенный холодильник / морозильник SMEG, встроенная посудомоечная машина SMEG, встроенная плита SMEG.
• Современная итальянская кухня с кварцевыми столешницами и барной стойкой для завтрака
• Сантехника Bagno Design
• Туалетный столик с двойными раковинами
• Главная ванная комната оборудована тропическим душем и ванной
• Система домашней автоматизации с включенным освещением, кондиционером, шторами и AV
• Резиденции полностью подключены к высокоскоростному Интернету и телефону

СЕРВИСЫ В БАШНЯХ
• 24-часовой консьерж, охрана и услуги парковщика
• 30-метровый открытый бассейн с зоной отдыха 
• 2 красивых ландшафтных сада с зонами отдыха и развлечений
• Многофункциональная комната с выходом в сад на подиуме
•  Полностью оборудованный тренажерный зал и раздевалка

ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА
• Студия - 1 парковочное место
•1 спальня - 1 парковочное место
• 2 спальни - 1 парковочное место
• 3 спальни - 2-3 парковочных места*
• 4 спальни - 2-3 парковочных места*
• Пентхаус - 4-6 парковочных мест*
• Садовые участки - 1 парковочное место
• Лофты - 1 парковочное место
• Таунхаусы - 2-3 парковочных места*

* В зависимости от размера квартиры

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Наши агенты в ОАЭ
Алексей Славута
Алексей Славута
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Когда мы основали Ebdaa Development LLC, нашей целью было лидерство в сфере строительства, достигнутое благодаря приверженности качественной работе и безупречному управлению клиентской базой. Группа предприятий Ebdaa была основана в 2013 году с центральным офисом в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты. Ebdaa Development LLC быстро зарекомендовала себя как одну из самых привлекательных и надежных девелоперских компаний в Дубае – ОАЭ. Ebdaa Development имеет практический опыт работы в сфере жилой и коммерческой недвижимости, разработки домов класса люкс и высотных кондоминиумов. С самого первого дня работы Ebdaa Development LLC привлекала профессионалов своей отрасли, квалифицированных сотрудников, каждый из которых работает в Дубайском секторе недвижимости и строительства, стремясь удовлетворить желания клиентов. Мы понимаем, что дом — это храм. И мы заботимся о том, чтобы вложить в него свою душу.
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