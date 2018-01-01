Высотная резиденция SO/UPTOWN с отелем, бизнес-центром и богатой инфраструктурой, JLT, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
36–70 м²
2
Сдача в: 2026
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Elitz 2 by Danube от Danube Properties — свежая фаза проекта Elitz в Jumeirah Village Circle. Проект разрабатывается одним из популярных застройщиков на территории Дубая — компанией Danube Properties.
Роскошный стеклянный фасад здания станет новым центром притяжения внимания в районе. Комплекс будет включать в себя две башни высотой 39 и 45 жилых этажей, цокольный и подземный этажи, соединенные подиумом из 4 уровней. Покупателям предлагается выбрать недвижимость из разнообразных вариантов студий и апартаментов с 1–3 спальнями.
Удобства и преимущества:
Комплекс Elitz 2 by Danube представляет будущим жителям возможность воспользоваться более чем 40 вариантами премиальных удобств и сервисом, включая: центр дневного ухода, кинотеатр под открытым небом, элитный бизнес-центр, кафе, зону семейного отдыха, детскую игровую зону, водные развлечения, сигарный салон, площадку для барбекю, тропический душ, рекреационную зону, библиотеку, водные объекты, сидячие кабинки, многофункциональное помещение, крытый и открытый тренажерный залы, аква-фитнес, площадку для прыжков на батуте, зону скалолазания, поле для крикета.
Расположение:
5–15 минут - Dubai Sports City, Dubai Butterfly Garden, Miracle Garden, Ibn Battuta Mall
20–30 минут - Mall of Emirates, Dubai Marina, Downtown Dubai, Международный аэропорт Дубая (DXB)
Такое расположение комплекса предполагает, что жители легко смогут добраться до других частей Дубая, включая деловые районы, торговые комплексы и развлекательные центры.
Время в пути до популярного места для шоппинга — Mall of Emirates занимает не более четверти часа на авто. Белоснежные пляжи и престижные променады в Dubai Marina располагаются чуть более чем в 20 минутах езды. Поездка до Международного аэропорта Дубая (DXB) займет около получаса от комплекса Elitz 2 by Danube.
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