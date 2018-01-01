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Высотная резиденция SO/UPTOWN с отелем, бизнес-центром и богатой инфраструктурой, JLT, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€842,728
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О комплексе

Высотный жилой комплекс включает апартаменты (28 этажей), отель на 188 номеров (10 этажей) и коммерческие помещения (22 этажа). На территории вы найдете панорамные виды, спа, конференц-залы, рестораны и магазины, зоны отдыха, бар и бассейны, тренажерный зал, детский клуб.

Окончание строительства - 3 квартал 2023 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с Шейх-Зайед-Роад.

  • Дубай Марина - 7 минут
  • Джумейра-Бич - 5 минут
  • Даунтаун Дубай - 20 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Высотная резиденция SO/UPTOWN с отелем, бизнес-центром и богатой инфраструктурой, JLT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€842,728
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Предлагаются просторные современные таунхаусы с собственными садами. Резиденция располагает собственным пляжем, бассейнами и аквапарком, кинотеатром под открытым небом, спортивными площадками. Окончание строительства - 2 квартал 2025 года. Расположение и объекты поблизости Дубай Марина - 30 минут Даунтаун Дубай - 35 минут Пальма Джумейра - 35 минут Бурдж Халифа - 37 минут Международный аэропорт - 30 минут
Жилой комплекс Elitz 2
Жилой комплекс Elitz 2
Дубай, ОАЭ
от
€168,341
Площадь 36–70 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2026
Агентство: DDA Real Estate
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости. - Комиссия для наших Клиентов 0% (комиссию оплачивает застройщик); - Бесплатное управление недвижимостью; - Беспроцентная рассрочка до 7 лет; - Только опытные брокеры; - Полное сопровождение сделки; - Юридическая защита сделки; - Опыт работы более 15 лет; - Помощь с получением резидентства и переездом; - Компенсация 50% госпошлины; - Брокеры на территории РФ, ОАЭ, Грузии, Турции, Таиланда, Беларуси, Казахстана и др. стран; - Покажем объект лично или онлайн; - Привилегированный партнер более 50 застройщиков по всему миру! Elitz 2 by Danube от Danube Properties — свежая фаза проекта Elitz в Jumeirah Village Circle. Проект разрабатывается одним из популярных застройщиков на территории Дубая — компанией Danube Properties. Роскошный стеклянный фасад здания станет новым центром притяжения внимания в районе. Комплекс будет включать в себя две башни высотой 39 и 45 жилых этажей, цокольный и подземный этажи, соединенные подиумом из 4 уровней. Покупателям предлагается выбрать недвижимость из разнообразных вариантов студий и апартаментов с 1–3 спальнями. Удобства и преимущества: Комплекс Elitz 2 by Danube представляет будущим жителям возможность воспользоваться более чем 40 вариантами премиальных удобств и сервисом, включая: центр дневного ухода, кинотеатр под открытым небом, элитный бизнес-центр, кафе, зону семейного отдыха, детскую игровую зону, водные развлечения, сигарный салон, площадку для барбекю, тропический душ, рекреационную зону, библиотеку, водные объекты, сидячие кабинки, многофункциональное помещение, крытый и открытый тренажерный залы, аква-фитнес, площадку для прыжков на батуте, зону скалолазания, поле для крикета. Расположение: 5–15 минут - Dubai Sports City, Dubai Butterfly Garden, Miracle Garden, Ibn Battuta Mall 20–30 минут - Mall of Emirates, Dubai Marina, Downtown Dubai, Международный аэропорт Дубая (DXB) ‍Такое расположение комплекса предполагает, что жители легко смогут добраться до других частей Дубая, включая деловые районы, торговые комплексы и развлекательные центры. Время в пути до популярного места для шоппинга — Mall of Emirates занимает не более четверти часа на авто. Белоснежные пляжи и престижные променады в Dubai Marina располагаются чуть более чем в 20 минутах езды. Поездка до Международного аэропорта Дубая (DXB) займет около получаса от комплекса Elitz 2 by Danube. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
Жилой комплекс Уютные апартаменты в окружении пышной зелени
Жилой комплекс Уютные апартаменты в окружении пышной зелени
Дубай, ОАЭ
от
€368,248
Площадь 66–99 м²
2 объекта 2
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Golf Grand — новый премиальный проект от популярного застройщика класса люкс Emaar Properties. 15-этажная башня расположена на подиуме, где будут представлены разнообразные удобства. Проект строится в окружении пышной зелени в престижном комьюнити Dubai Hills Estate. Сообщество удобно расположено между Dubai Marina и Downtown Dubai. К покупке в Golf Grand представлены апартаменты с 1–3 спальнями площадью от 63 кв. м до 187 кв. м. Все 323 резиденции включают минимум один просторный балкон или террасу, прачечную, гардеробную или встроенные шкафы. В трех спальных апартаментах предусмотрены комнаты для обслуживающего персонала. Стильные интерьеры, пропитанные духом новаторства, оформлены в нейтральной цветовой схеме. В дизайне используются современная сантехника, натуральные материалы отделки, керамогранит, ламинированные жалюзи с меламиновым каркасом. Панорамные окна и частные балконы наполняют помещения ярким естественным светом и позволят жителям любоваться роскошными видами на поле для гольфа Dubai Hills Golf Club. Инфраструктура: Проект Golf Grand станет частью многофункционального комьюнити Dubai Hills Estate. Жители комплекса получат максимум преимуществ от премиального расположения рядом с полем для гольфа Dubai Hills Golf Club. В сообществе будет все необходимое для комфортной жизни: магазины, медицинские клиники, учебные учреждения, места для отдыха и развлечений. В радиусе пяти минут езды от комплекса Golf Grand расположена больница King's College Hospital London. Доехать на авто до учебных заведений GEMS Wellington Academy – Al Khail, GEMS International School, GEMS New Millennium School можно всего за 5–10 минут. Расположение: 5-15 минут Dubai Hills Park, Dubai Hills Golf Club, Dubai Hills Mall 20-30 минут Downtown Dubai, Dubai Marina, Международный аэропорт Дубая Комплекс Grand Golf будет располагаться в непосредственной близости от выезда на автотрассу Al Khail Road. По магистрали можно быстро попасть в любую точку эмирата. В радиусе 10 минут ходьбы находится поле для гольфа Dubai Hills Golf Club. Dubai Hills Mall и Dubai Hills Park расположены в пяти минутах езды от комплекса. Поездка до Dubai Marina, Burj Khalifa, Dubai Mall, деловых центров Business Bay и знаменитых достопримечательностей Downtown Dubai займет 15–20 минут, а до Международного аэропорта Дубая (DXB) — не более получаса. Инвестиции в Объединенные Арабские Эмираты - одно из наиболее актуальных направлений на сегодняшний день. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
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