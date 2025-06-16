Жилой комплекс Новая резиденция Terra Heights с бассейнами и полем для мини-гольфа рядом с аэропортом и Expo 2020, Expo City, Дубай, ОАЭ

Terra Heights — жилой проект, созданный для тех, кто ценит современный комфорт, удобство расположения и гармонию с природой. Комплекс состоит из четырех изысканных зданий, которые окружают два уютных дворика. Просторные апартаменты с 1-2 спальнями отличаются элегантным дизайном и удобной планировкой. Панорамные окна наполняют комнаты естественным светом и открывают живописные виды на внутренние дворы и динамичный район Expo City. В Terra Heights предоставляется идеальная возможность создать дом вашей мечты. Апартаменты в этом проекте не меблированы, что открывает простор для вашего личного творчества и индивидуального подхода к оформлению интерьера. При этом для вашего удобства каждая квартира уже оснащена современной кухонной техникой. Это сочетание свободы в оформлении и готовности к комфортной жизни делает проект идеальным выбором для тех, кто ценит индивидуальность и удобство.

Terra Heights предлагает удобства, которые создают идеальные условия для комфортной и активной жизни. Бассейны для взрослых и детей станут отличным местом для отдыха и семейного досуга. Для детей также предусмотрены безопасные и яркие игровые площадки. Любители спорта оценят современный и полностью оборудованный тренажерный зал, а также зону для йоги, где можно восстановить силы и достичь гармонии. Активный отдых дополняется просторными спортивными площадками и мини-гольфом - все это подарит яркие моменты и заряд энергии каждому члену семьи. Для тех, кто любит собираться с близкими, в комплексе оборудована зона для барбекю. Многоцелевые комнаты станут идеальным пространством для встреч, мероприятий или просто теплого общения с соседями.

Удобства:

Бассейны для взрослых и детей

Детские игровые площадки

Тренажерный зал

Зона для йоги

Спортивные площадки

⁠Мини-гольф

Зона барбекю

Многоцелевые комнаты

Окончание строительства - 1 квартал 2029 года.

Рассрочка: 80/20.

Особенности квартир

Кухонная техника

Расположение и объекты поблизости

Expo City Dubai — это уникальное место, где передовые технологии, экологичность и комфорт сливаются в гармоничное пространство для жизни, работы и отдыха. Расположенный в центре развивающегося района Dubai South, Expo City находится всего в нескольких минутах ходьбы от знаменитого выставочного центра Expo 2020. Район отличается удобной транспортной доступностью благодаря близости к станции метро, ключевым автострадам и Международному аэропорту Аль-Мактум, что делает передвижение по городу и за его пределами максимально комфортным. Одной из ключевых особенностей Expo City является его экологичность и обилие зелёных насаждений. Просторные парки, пешеходные маршруты и экологически чистая инфраструктура создают идеальные условия для жизни в гармонии с природой. При этом район предлагает широкий спектр возможностей для досуга: торговые центры мирового уровня, рестораны с разнообразной кухней, современные спортивные комплексы, игровые зоны и культурные пространства. Неподалеку находятся живописные пляжи, такие как Creek Harbour и Palm Jebel Ali, что делает район идеальным местом для выходных и отдыха.