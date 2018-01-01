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Новые апартаменты в элитном жилом комплексе Park Field с широким спектром услуг, Dubai Hills Estate, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€520,200
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8
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О комплексе

Две элегантные башни состоят из квартир с 1-3 спальнями и таунхаусов с 2 спальнями. Первоклассный комплекс предлагает своим жильцам: удобные общие зоны, детский плавательный бассейн, спортзал, оздоровительные и международные образовательные центры поблизости, обширный парк вокруг жилого комплекса, гольф-клуб, скейт-парк, парк для выгула собак, баскетбольную и волейбольную площадки, беговую дорожку.

Преимущества

План оплаты:

  • Бронирование - 10% - июнь 2022 г.
  • 1-й взнос - 10% - август 2022 г.
  • 2-й взнос - 10% - февраль 2023 г.
  • 10% завершения строительства - 10% - июль 2023 г.
  • 30% завершения строительства - 10% - март 2024 г.
  • 50% завершения строительства - 10% - август 2024 г.
  • 70% завершения строительства - 10% - январь 2025 г.
  • 100% завершения строительства - 30% - декабрь 2025 г.
Расположение и объекты поблизости
  • Шоссе Al Khail - 5 мин.
  • Центр Дубая - 12 мин.
  • Дубай Марина - 15 мин.
  • Burj Halifа - 20 мин.
  • Парк Dubai Hills - 14 мин.
  • ТЦ Dubai - 15 мин.
  • Финансовый центр Дубая - 19 мин.
  • Аэропорт Dubai Int’ - 23 мин.
  • Аэропорт Al Maktoum Int’ - 25 мин.
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Новые апартаменты в элитном жилом комплексе Park Field с широким спектром услуг, Dubai Hills Estate, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€520,200
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Агентство: DDA Real Estate
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1 этаж - детская игровая площадка, конференц-зал, лобби, стойка регистрации, кинозал, игровая комната, бассейн олимпийского размера, зона с шезлонгами, детский бассейн, фитнес-студия, площадка для йоги, раздевалки, СПА-центр, соляная пещера, баня, сауна, хамам, парковка для гостей, доступ в подземный паркинг. 2 этаж - лаунж зона, коворкинг, библиотека, открытая терраса, обеденный зал, открытая кухня, сигарная комната, галерея, сад на крыше. 3-11 этажи - просторные апартаменты, дуплексы и пентхаусы. В цену входит место на паркинге: 2 спальни: 1 парковочное место 3 спальни: 2 парковочных места 4 спальни: 3 парковочных места 5 и 6 спален: 4 парковочных места Из панорамных окон открывается незабываемый вид на небоскребы Бурдж-аль-Араб, Бурдж-Халифа и Дубай Марину, а также потрясающий вид на Пальм-Джумейра и Персидский залив. Апартаменты на первом этаже имеют не только самый красивый вид на море, но и тихие частные сады и бассейны. Преимущества Гибкая система оплаты: 20% - в момент бронирования 5% - через 60 дней после дня бронирования 5% - через 120 дней после дня бронирования 5% - на момент завершения строительства проекта на 20% 5% - на момент завершения строительства проекта на 30% 5% - на момент завершения строительства проекта на 40% 5% - на момент завершения строительства проекта на 50% 5% - на момент завершения строительства проекта на 60% 5% - на момент завершения строительства проекта на 70% 40% - по готовности проекта Расположение и объекты поблизости Пальм Джумейра — один из самых востребованных районов в Дубае; он может похвастаться многочисленными возможностями для развлечений, начиная от ресторанов и ночных клубов и заканчивая семейными мероприятиями. Отель The Palm находится в нескольких минутах езды от шоссе шейха Зайда и имеет хорошее сообщение с остальной частью Дубая. Район также является домом для нескольких 5-звездочных отелей и фантастических изысканных ресторанов. Поэтому неудивительно, что Пальм Джумейра является популярным местом для наслаждения лучшими радостями жизни. Расстояния от комплекса: 1 минута - набережная Пальм-Джумейра 3 минуты - отель Atlantis The Palm 12 минут - торговый центр Nakheel Mall 18 минут - Дубай Марина 25 минут - гольф-клуб Emirates, Бурдж-Аль-Араб, Mall Of The Emirates, музей будущего 30 минут - международный финансовый центр 35 минут - международный аэропорт Дубая
Жилой комплекс Seascape
Жилой комплекс Seascape
Дубай, ОАЭ
от
€1,09 млн
Площадь 243 м²
1 объект 1
Сдача в: 2026
Агентство: DDA Real Estate
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Seascape – новый жилой комплекс премиум-класса от всемирно известного застройщика Emaar Properties. Проект из четырех зданий высотой в 6–18 этажей будет построен рядом с набережной в оживленном портовом районе Rashid Yachts & Marina. Жилой комплекс включает в себя более 370 апартаментов с 1–3 спальнями площадью от 72 кв. м до 163 кв. м, а также коллекцию из 20 двухэтажных таунхаусов с тремя спальнями размером от 243 кв. м до 277 кв. м. В резиденциях с открытыми планировками предусмотрены террасы или балконы, а также панорамные окна, из которых будут открываться потрясающие виды на пристань для яхт, Арабский залив и неповторимый горизонт Downtown Dubai. Дизайн помещений в теплой палитре с преобладанием молочно-белого, песочных тонов и мягких оттенков дерева будет идеально гармонировать с пейзажами за окнами. Seascape спроектирован как современный жилой оазис, предлагающий резидентам первоклассные удобства внутри комплекса и в нескольких шагах от него, среди которых: - уникальный 500-метровый бассейн-канал у порога комплекса; - бассейн внутри комплекса; - тренажерный зал; - крытая парковка на 300 мест; - спортивные корты; - общественный парк; - магазины и рестораны; - плескательный парк; - школа; - причалы для яхт. Расположение: Жилой комплекс Seascape расположен в Rashid Yachts & Marina – историческом районе эмирата, который ранее назывался Mina Rashid (Port Rashid). Одним из преимуществ Seascape станет высокая транспортная доступность: его резиденты смогут воспользоваться как наземным, так и водным транспортом. Комплекс расположен рядом с автодорогами Sheikh Rashid Road и Al Mina Street, а менее чем в 10 минутах езды от него пролегает главное шоссе Дубая Sheikh Zayed Road. Примерно в 20–25 минутах ходьбы от жилого комплекса находятся несколько автобусных остановок, включая Department of Ports & Customs 1, Caltex, Reservoir 1 и Caltex, Reservoir 2. В радиусе 10–15 минут ходьбы от Seascape представлен широкий выбор первоклассных объектов для проведения досуга: - пристань и яхт-клуб P&O Marinas – Mina Rashid Marina с торговыми точками и зонами F&B; - кафе и рестораны KoBASHi – Port Rashid, SIAM Restaurant, FLAVORS GRILL DUBAI – MINA RASHID MARINA, The Coffee Lab – Specialty Coffee Roasters; - знаменитый плавучий отель Queen Elizabeth 2 (QE2) на базе бывшего круизного лайнера с самым большим в мире клубом на воде Float Dubai, ресторанами, театром и исторической экспозицией; - роллердром RollDXB; - боулинг-центр H Bowling Center. Плюсы работы с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Работаем без комиссии. Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!
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