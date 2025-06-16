  1. Realting.com
Жилой комплекс Высокий доход от аренды. ROI 8-12%

Дубай, ОАЭ
от
$210,000
17
ID: 28032
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    2027
    2027
  • Варианты отделки
    С отделкой
    С отделкой

О комплексе

Pearl House 4 в JVC - это новейшее жилое дополнение от Imtiaz Developments, предлагающее премиальную коллекцию апартаментов в Дубае. Эта изысканная разработка отличается элегантным и современным дизайном, в котором органично сочетаются эстетика и функциональность. Он может похвастаться впечатляющим набором жилых единиц, удовлетворяющих взыскательным вкусам людей, ищущих комфортные условия жизни.

Расположенный в Jumeirah Village Circle (JVC), одном из самых востребованных жилых районов Дубая, он имеет отличное расположение, которое обеспечивает идеальный баланс между спокойствием и доступностью. Комплекс стратегически расположен, обеспечивая удобный доступ к основным автомагистралям, деловым районам, магазинам мирового класса и множеству развлекательных заведений.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

Жилой комплекс Высокий доход от аренды. ROI 8-12%
Дубай, ОАЭ
от
$210,000
Другие комплексы
Жилой комплекс Symphony
Жилой комплекс Symphony
Жилой комплекс Symphony
Жилой комплекс Symphony
Жилой комплекс Symphony
Жилой комплекс Symphony
Дубай, ОАЭ
от
$298,325
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Уютные апартаменты в новом комплексе Symphony! Захватывающий вид на горизонт Дубая! Полностью оборудованная кухня от Bosch! Прекрасно подходят для комфортного проживания и инвестиций! Удобства: эксклюзивный тренажерный зал, бассейны, детские игровые площадки, парки и зоны отдыха, ресторан…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Al Mamsha
Жилой комплекс Al Mamsha
Жилой комплекс Al Mamsha
Жилой комплекс Al Mamsha
Жилой комплекс Al Mamsha
Жилой комплекс Al Mamsha
Аш-Шарджа, ОАЭ
от
$136,712
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 6
Площадь 42 м²
2 объекта недвижимости 2
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%;…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
42.0
171,233
Квартира
42.0
136,712
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Таунхаусы в новом комплексе Bonds Avenue Residences с бассейнами, мини-гольфом и садами, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Таунхаусы в новом комплексе Bonds Avenue Residences с бассейнами, мини-гольфом и садами, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Таунхаусы в новом комплексе Bonds Avenue Residences с бассейнами, мини-гольфом и садами, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Таунхаусы в новом комплексе Bonds Avenue Residences с бассейнами, мини-гольфом и садами, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Таунхаусы в новом комплексе Bonds Avenue Residences с бассейнами, мини-гольфом и садами, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Таунхаусы в новом комплексе Bonds Avenue Residences с бассейнами, мини-гольфом и садами, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,65 млн
Представьте себе утро с чашкой ароматного кофе на просторной террасе с панорамными видами на море, прогулки вдоль белоснежных пляжей, вечерний отдых у инфинити-бассейна, который сливается с горизонтом, или расслабляющую йогу на крыше, где можно встретить закат, утопая в мягком свете заходяще…
Агентство
TRANIO
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
