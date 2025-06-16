Жилой комплекс Высокий доход от аренды. ROI 8-12%

Pearl House 4 в JVC - это новейшее жилое дополнение от Imtiaz Developments, предлагающее премиальную коллекцию апартаментов в Дубае. Эта изысканная разработка отличается элегантным и современным дизайном, в котором органично сочетаются эстетика и функциональность. Он может похвастаться впечатляющим набором жилых единиц, удовлетворяющих взыскательным вкусам людей, ищущих комфортные условия жизни.

Расположенный в Jumeirah Village Circle (JVC), одном из самых востребованных жилых районов Дубая, он имеет отличное расположение, которое обеспечивает идеальный баланс между спокойствием и доступностью. Комплекс стратегически расположен, обеспечивая удобный доступ к основным автомагистралям, деловым районам, магазинам мирового класса и множеству развлекательных заведений.