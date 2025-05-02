Жилой комплекс Новая резиденция Golf Point с полем для гольфа, парком и бассейном, Emaar South, Дубай, ОАЭ

Golf Point – жилой проект, расположенный в престижном районе Emaar South. Каждый день здесь начинается с незабываемых видов на зеленые холмы поля для гольфа. К приобретению доступны квартиры с 1-3 спальнями. Обилие света, благодаря панорамным окнам, создает по-настоящему уникальную атмосферу, позволяя наслаждаться живописными пейзажами прямо из вашего дома. Эстетика интерьеров современных кухонь и роскошных ванных комнат служит гармоничным дополнением к окружающему природному великолепию.

Комплекс предлагает идеальные условия для полноценного отдыха и активного образа жизни. Здесь вы найдете бассейны как для взрослых, так и для детей, где можно наслаждаться солнечными днями, плескаться, плавать и проводить время с близкими. Для тех, кто предпочитает поддерживать физическую форму, предусмотрен современный тренажерный зал, оборудованный всем необходимым для эффективных тренировок. Кроме того, многофункциональный зал позволяет заниматься различными видами спорта и проводить занятия по фитнесу, что удовлетворит потребности как новичков, так и опытных спортсменов.

Для маленьких жителей комплекса создана безопасная детская игровая площадка, где дети могут весело проводить время, развивая свои физические навыки и общаясь со сверстниками.

Удобства:

Бассейн для взрослых и детей;

Детские площадки в парке;

Многофункциональная комната;

Оборудованный тренажерный зал;

Спортивные корты;

Поле для гольфа на 18 лунок.

Рассрочка (80/20):

10% – первоначальный взнос

10% – октябрь 2024

10% – март 2025

10% – август 2025

10% – февраль 2026

10% – сентябрь 2026

10% – март 2027

10% – сентябрь 2027

20% – при передаче объекта (4 кв.2028).

Расположение и объекты поблизости

Расположение жилого комплекса обеспечит вам не только тишину и спокойствие загородной жизни, но и удобный доступ ко всем важным объектам, например, таким как: