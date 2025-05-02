  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилой комплекс Новая резиденция Golf Point с полем для гольфа, парком и бассейном, Emaar South, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая резиденция Golf Point с полем для гольфа, парком и бассейном, Emaar South, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$937,690
14.04.2025
$931,899
13.04.2025
$932,446
12.04.2025
$935,928
11.04.2025
$957,076
10.04.2025
$960,976
09.04.2025
$965,810
08.04.2025
$965,208
06.04.2025
$919,527
05.04.2025
$911,150
04.04.2025
$923,332
03.04.2025
$933,571
02.04.2025
$931,605
01.04.2025
$929,497
30.03.2025
$926,640
29.03.2025
$933,569
28.03.2025
$936,977
27.03.2025
$933,694
26.03.2025
$933,111
25.03.2025
$929,923
24.03.2025
$926,775
;
9
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 20964
ID новостройки на Realting
In CRM: 2387108
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Golf Point – жилой проект, расположенный в престижном районе Emaar South. Каждый день здесь начинается с незабываемых видов на зеленые холмы поля для гольфа. К приобретению доступны квартиры с 1-3 спальнями. Обилие света, благодаря панорамным окнам, создает по-настоящему уникальную атмосферу, позволяя наслаждаться живописными пейзажами прямо из вашего дома. Эстетика интерьеров современных кухонь и роскошных ванных комнат служит гармоничным дополнением к окружающему природному великолепию.

Комплекс предлагает идеальные условия для полноценного отдыха и активного образа жизни. Здесь вы найдете бассейны как для взрослых, так и для детей, где можно наслаждаться солнечными днями, плескаться, плавать и проводить время с близкими. Для тех, кто предпочитает поддерживать физическую форму, предусмотрен современный тренажерный зал, оборудованный всем необходимым для эффективных тренировок. Кроме того, многофункциональный зал позволяет заниматься различными видами спорта и проводить занятия по фитнесу, что удовлетворит потребности как новичков, так и опытных спортсменов.

Для маленьких жителей комплекса создана безопасная детская игровая площадка, где дети могут весело проводить время, развивая свои физические навыки и общаясь со сверстниками.

Удобства:

  • Бассейн для взрослых и детей;
  • Детские площадки в парке;
  • Многофункциональная комната;
  • Оборудованный тренажерный зал;
  • Спортивные корты;
  • Поле для гольфа на 18 лунок.

Рассрочка (80/20):

10% – первоначальный взнос

10% – октябрь 2024

10% – март 2025

10% – август 2025

10% – февраль 2026

10% – сентябрь 2026

10% – март 2027

10% – сентябрь 2027

20% – при передаче объекта (4 кв.2028).

Расположение и объекты поблизости

Расположение жилого комплекса обеспечит вам не только тишину и спокойствие загородной жизни, но и удобный доступ ко всем важным объектам, например, таким как:

  • Airport Maktoum Al – 7 минут
  • Dubai City Expo – 10 минут
  • Marina Dubai – 20 минут
  • Dubai Downtown – 30 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл Mira Villas by Bentley Home с лагуной, Meydan, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$6,77 млн
Жилой комплекс Новые апартаменты в элитном жилом комплексе Park Field с широким спектром услуг, Dubai Hills Estate, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$590,549
Жилой комплекс Резиденция Miami 2 с бассейнами и зеленой зоной рядом с Дубай Марина, район Jumeriah Village Triangle, Dubai, UAE
Дубай, ОАЭ
от
$324,222
Многоквартирный жилой дом Vitality Segrex
Дубай, ОАЭ
от
$164,258
Жилой комплекс Новая резиденция Mariott Residences с бассейном и рестораном недалеко от канала и Джумейра-Бич, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$885,808
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новая резиденция Golf Point с полем для гольфа, парком и бассейном, Emaar South, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$937,690
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Canal Heights 2
Жилой комплекс Canal Heights 2
Дубай, ОАЭ
от
$646,301
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 45
Апартаменты в элитном комплексе Canal Heights 2 в районе Business Bay! Апартаменты для жизни и инвестиций (ROI - 6,3% в $)! Беспроцентная рассрочка! Возможно получение ВНЖ! Полностью меблированная кухня! Срок сдачи - 3 кв. 2027 г. Преимущества: полностью оборудованный тренажерный зал, …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Апартаменты Astoria от застройщика Segrex для получения резидентской визы с доходностью от 4,9%, в тихом районе JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Апартаменты Astoria от застройщика Segrex для получения резидентской визы с доходностью от 4,9%, в тихом районе JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$170,853
Жилой комплекс состоит из студий и квартир с 1-3 спальнями. Каждая квартира имеет встроенные/проходные гардеробные, оборудованную кухню и ванные комнаты с высококачественной керамической отделкой. Из арендного дохода вычитаются: • Сервисные сборы (service charges): $38,1 за м2 в год (или 13 …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом The WaterWay by Prestige One
Многоквартирный жилой дом The WaterWay by Prestige One
Дубай, ОАЭ
от
$541,133
Варианты отделки С отделкой
Мы предлагаем этот пентхаус с 4 спальнями в престижном, постоянно расширяющемся районе Мейдан. Проект называется «Водный путь» и назван так потому, что выходит на кристально чистую воду. В проекте представлены апартаменты с 1–2 спальнями и пентхаусы с 4 спальнями. Также вы можете воспользов…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
11.01.2025
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
19.11.2024
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
01.10.2024
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
Показать все публикации