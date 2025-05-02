Жилой комплекс Новая резиденция S1LVA PARK с бассейнами рядом со школой, в зеленом районе JVT, Дубай, ОАЭ

S1LVA PARK — новый жилой проект, вдохновленный природой. Комплекс расположен в одном из самых зелёных районов Дубая — Jumeirah Village Triangle (JVT), где тишина, уют и свежий воздух сочетаются с быстрым доступом ко всем городским благам. Название проекта “silva” в переводе с латинского означает “лес”, что отражает концепцию жизни в гармонии с природой.
Комплекс предлагает стильные студии и апартаменты с 1–2 спальнями, выполненные с заботой о комфорте. Просторные планировки, современные лобби, фитнес-зал, бассейны и семейная инфраструктура делают проект идеальным местом для жизни. Детские игровые зоны и места для прогулок среди зеленых насаждений подчеркивают ориентированность проекта на семьи.
Проект сочетает природу, эстетику и функциональность — успейте забронировать квартиру на самых выгодных условиях уже сегодня.
Удобства:
Окончание строительства - 1 квартал 2027 года.
Рассрочка
60/40%
Альтернатива: 70/30% на 20 месяцевРасположение и объекты поблизости