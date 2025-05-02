Жилой комплекс Новая резиденция S1LVA PARK с бассейнами рядом со школой, в зеленом районе JVT, Дубай, ОАЭ

S1LVA PARK — новый жилой проект, вдохновленный природой. Комплекс расположен в одном из самых зелёных районов Дубая — Jumeirah Village Triangle (JVT), где тишина, уют и свежий воздух сочетаются с быстрым доступом ко всем городским благам. Название проекта “silva” в переводе с латинского означает “лес”, что отражает концепцию жизни в гармонии с природой.

Комплекс предлагает стильные студии и апартаменты с 1–2 спальнями, выполненные с заботой о комфорте. Просторные планировки, современные лобби, фитнес-зал, бассейны и семейная инфраструктура делают проект идеальным местом для жизни. Детские игровые зоны и места для прогулок среди зеленых насаждений подчеркивают ориентированность проекта на семьи.

Проект сочетает природу, эстетику и функциональность — успейте забронировать квартиру на самых выгодных условиях уже сегодня.

Удобства:

Бассейн

Детский бассейн

Детская игровая

Современный тренажёрный зал

Лобби и зона ожидания

Детская площадка

Окончание строительства - 1 квартал 2027 года.

Рассрочка

60/40%

Альтернатива: 70/30% на 20 месяцев

Сад чудес (Dubai Miracle Garden) - 9 минут

Пальма Джумейра - 22 минуты

Поле для гольфа - 15 минут

Школа - 2 минуты

Mall of the Emirates - 15 минут

Dubai Hills Mall - 17 минут

Расположение и объекты поблизости