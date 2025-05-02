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  3. Жилой комплекс Новая резиденция S1LVA PARK с бассейнами рядом со школой, в зеленом районе JVT, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая резиденция S1LVA PARK с бассейнами рядом со школой, в зеленом районе JVT, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$211,731
08.05.2025
$211,731
07.05.2025
$212,461
;
10
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ID: 25878
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In CRM: 2448884
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Дата обновления: 08.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

S1LVA PARK — новый жилой проект, вдохновленный природой. Комплекс расположен в одном из самых зелёных районов Дубая — Jumeirah Village Triangle (JVT), где тишина, уют и свежий воздух сочетаются с быстрым доступом ко всем городским благам. Название проекта “silva” в переводе с латинского означает “лес”, что отражает концепцию жизни в гармонии с природой.

Комплекс предлагает стильные студии и апартаменты с 1–2 спальнями, выполненные с заботой о комфорте. Просторные планировки, современные лобби, фитнес-зал, бассейны и семейная инфраструктура делают проект идеальным местом для жизни. Детские игровые зоны и места для прогулок среди зеленых насаждений подчеркивают ориентированность проекта на семьи.

Проект сочетает природу, эстетику и функциональность — успейте забронировать квартиру на самых выгодных условиях уже сегодня.

Удобства:

  • Бассейн
  • Детский бассейн
  • Детская игровая
  • Современный тренажёрный зал
  • Лобби и зона ожидания
  • Детская площадка

Окончание строительства - 1 квартал 2027 года.

Рассрочка

60/40%

Альтернатива: 70/30% на 20 месяцев

Расположение и объекты поблизости
  • Сад чудес (Dubai Miracle Garden) - 9 минут
  • Пальма Джумейра - 22 минуты
  • Поле для гольфа - 15 минут
  • Школа - 2 минуты
  • Mall of the Emirates - 15 минут
  • Dubai Hills Mall - 17 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция S1LVA PARK с бассейнами рядом со школой, в зеленом районе JVT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$211,731
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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