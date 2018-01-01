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Iconic Tower

Дубай, ОАЭ
от
€643,321
;
8
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О комплексе

Премиальные апартаменты Iconic Tower в районе Dubai internet city! Высокий доход от сдачи в аренду - от 6,4% в $! Для жизни, перепродажи и сдачи в аренду! Предоставим каталог инвестора! Рассрочка 0%! Шикарный вид на Пальм Джумейру!

Срок сдачи - 3 кв. 2027 г.

Удобства: видовой Инфинити бассейн на 40 этаже, СПА-центр, лазурный бассейн в форме кристальной лагуны, увлекательная детская зона, Smart парковка, спортивный центр (тренажерный зал, йога, комната релаксации, открытый workout), приватный кинотеатр для резидентов.

Расположение:
5–15 минут - Dubai Media City Park, Palm Jumeirah, Dubai Marina Walk.
20–40 минут - DIFC, Downtown Dubai, Международный аэропорт Дубая (DXB).

План оплаты:
5% - первоначальный взнос
45% - на стадии строительства
50% - по завершении

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Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2027
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
66
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Iconic Tower
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от
€643,321
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
Coin real estate group
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Агентство
Coin real estate group
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English, Русский
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Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
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Агентство
Unique Homes Worldwide Properties
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