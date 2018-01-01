Премиальные апартаменты Iconic Tower в районе Dubai internet city! Высокий доход от сдачи в аренду - от 6,4% в $! Для жизни, перепродажи и сдачи в аренду! Предоставим каталог инвестора! Рассрочка 0%! Шикарный вид на Пальм Джумейру!
Срок сдачи - 3 кв. 2027 г.
Удобства: видовой Инфинити бассейн на 40 этаже, СПА-центр, лазурный бассейн в форме кристальной лагуны, увлекательная детская зона, Smart парковка, спортивный центр (тренажерный зал, йога, комната релаксации, открытый workout), приватный кинотеатр для резидентов.
Расположение:
5–15 минут - Dubai Media City Park, Palm Jumeirah, Dubai Marina Walk.
20–40 минут - DIFC, Downtown Dubai, Международный аэропорт Дубая (DXB).
План оплаты:
5% - первоначальный взнос
45% - на стадии строительства
50% - по завершении
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