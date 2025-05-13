Жилой комплекс Меблированные апартаменты премиум класса в комплексе Cove Edition 6, район Dubailand Residence Complex, Дубай, ОАЭ

Cove Edition 6 — жилой проект от девелопера Imtiaz, расположенный в районе Dubailand Residence Complex, который активно застраивается и становится всё более привлекательным для жизни. Район отличается хорошей транспортной доступностью и близостью к крупным городским объектам, включая деловые и туристические центры. В непосредственной близости появится новая станция метро Blue Line, что существенно упростит передвижение по городу без необходимости пользоваться личным автомобилем.

На территории комплекса предусмотрены все необходимые удобства: бассейн с эффектом бесконечности, современный спортзал, детская зона, площадки для отдыха и барбекю. Это жилое пространство создаётся с учётом интересов семей, работающих специалистов и инвесторов, которые ищут сбалансированное сочетание локации, качества и ценности.

Особенности квартир

Проект предлагает студии, а также квартиры с одной и двумя спальнями — все с полной меблировкой и отделкой высокого качества. Такое решение подойдёт как для проживания, так и для сдачи в аренду без необходимости дополнительных вложений. Пространства в квартирах спланированы рационально, с учётом потребностей современных горожан — с акцентом на комфорт и функциональность.