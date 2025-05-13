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Жилой комплекс Меблированные апартаменты премиум класса в комплексе Cove Edition 6, район Dubailand Residence Complex, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$189,371
;
20
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ID: 26259
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In CRM: 2457307
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Дата обновления: 31.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Cove Edition 6 — жилой проект от девелопера Imtiaz, расположенный в районе Dubailand Residence Complex, который активно застраивается и становится всё более привлекательным для жизни. Район отличается хорошей транспортной доступностью и близостью к крупным городским объектам, включая деловые и туристические центры. В непосредственной близости появится новая станция метро Blue Line, что существенно упростит передвижение по городу без необходимости пользоваться личным автомобилем.

На территории комплекса предусмотрены все необходимые удобства: бассейн с эффектом бесконечности, современный спортзал, детская зона, площадки для отдыха и барбекю. Это жилое пространство создаётся с учётом интересов семей, работающих специалистов и инвесторов, которые ищут сбалансированное сочетание локации, качества и ценности.

Особенности квартир

Проект предлагает студии, а также квартиры с одной и двумя спальнями — все с полной меблировкой и отделкой высокого качества. Такое решение подойдёт как для проживания, так и для сдачи в аренду без необходимости дополнительных вложений. Пространства в квартирах спланированы рационально, с учётом потребностей современных горожан — с акцентом на комфорт и функциональность.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Меблированные апартаменты премиум класса в комплексе Cove Edition 6, район Dubailand Residence Complex, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$189,371
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