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Жилой комплекс в тихом и спокойном районе с развитой инфраструктурой и зелёным ландшафтом, Liwan, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€172,923
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17
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О комплексе

В здании 9 этажей с апартаментами с 1-2 спальнями, 10-й этаж оборудован под удобства жильцов.

В ЖК есть множество удобств, таких как инфинити-бассейн, детский бассейн, игровые комнаты, кинотеатр, сауна, парная, зал для мероприятий, комната для медитаций, спортзал и др.

Особенности квартир

Подробнее: система "умный дом", бытовая техника Samsung (стиральная машина, газовая плита, холодильник), сантехника Bangodesign UK, кухня и туалет с отделкой натуральный камень-мрамор, встроенные шкафы, большая терраса/ балкон.

Расположение и объекты поблизости

Район Liwan находится рядом с активно развивающимся Silicon Oasis, однако в отличии от последнего имеет очень удобную транспортную доступность. Из этого района легко добраться без пробок до любой точки Дубая за 30 минут. Ярмарка Global village находится всего в 10 минут езды. Районы Business Bay и Downtown в 20 минутах езды. Район Creek Harbour и Festival city в 15 минутах езды. Международный аэропорт Дубая в 17 минутах езды. Доехать до Marina, JLT и Blue waters можно за 30 минут, минуя платные дороги.

Тихий и спокойный район с развитой инфраструктурой и зелёным ландшафтом. Через дорогу в 7 минутах езды в Silicon Oasis находится большой торговый центр Central mall, а так же рядом находится Outlet mall.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс в тихом и спокойном районе с развитой инфраструктурой и зелёным ландшафтом, Liwan, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€172,923
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