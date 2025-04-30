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Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с бассейном и садом, Стамбул, Турция

Санджактепе, Турция
от
$292,382
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10
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Описание Описание
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ID: 19766
ID новостройки на Realting
In CRM: 2372728
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Санджактепе

О комплексе

Предлагаются апартаменты с большими балконами и зимними садами.

Резиденция располагает садом, тренажерным залом и крытым бассейном.

Окончание строительства - декабрь 2026 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Аэропорт - 25 км
  • Центр города - 15 км
  • Университет - 3 км
  • Торговый центр - 2 км
  • Море - 10 км
  • Школа - 2 км
  • Больница - 2 км

Местонахождение на карте

Санджактепе, Турция

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Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с бассейном и садом, Стамбул, Турция
Санджактепе, Турция
от
$292,382
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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