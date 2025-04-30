Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с бассейном и садом, Стамбул, Турция

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Предлагаются виллы с парковочными местами и видом на город и море.
Резиденция располагает общим бассейном 60 м2.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в центре Бодрума
Эта недвижимость в Алании с великолепным внешним видом наполнена архитектурными особенностями природы и ее зеленых окрестностей. Эти апартаменты с красивыми террасами с видом на бассейн или зеленые окрестности. Зачем покупать эту недвижимость в Алании?-В хорошем районе -Богатые жилые функции…