Квартира в новостройке Koşuyolu Koru Evleri

Проект Koşuyolu Koru Evleri — это роскошный жилой комплекс, расположенный в престижном районе Кошуйолу (Koşuyolu) округа Ускюдар (Üsküdar) на азиатской стороне Стамбула. Проект с видом на лес Валидебаг (Validebağ Forest) гармонично сочетает природу, современную архитектуру и городской образ жизни.
Koşuyolu Koru Evleri предлагает просторные квартиры с элегантными интерьерами и системами «умный дом», создавая престижное пространство, которое объединяет комфорт, эстетику и спокойную жизнь рядом с центром города.
10 преимуществ Koşuyolu Koru Evleri:
Престижное расположение в районе Ускюдар
Природное окружение рядом с лесом Валидебаг
Удобный доступ к мостам и основным транспортным магистралям
Современная архитектура, гармонирующая с природой
Квартиры с панорамными видами на город и лес
Системы «умный дом» для высокого уровня безопасности и комфорта
Социальная инфраструктура: бассейн, сауна и фитнес-центр
Зеленые зоны и прогулочные дорожки
Спокойная атмосфера, идеально подходящая для семейной жизни
Высокий инвестиционный потенциал и перспективы роста стоимости недвижимости