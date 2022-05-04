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Квартира в новостройке Koşuyolu Koru Evleri

Ускюдар, Турция
Цена по запросу
;
7
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ID: 38178
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Ускюдар

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Проект Koşuyolu Koru Evleri — это роскошный жилой комплекс, расположенный в престижном районе Кошуйолу (Koşuyolu) округа Ускюдар (Üsküdar) на азиатской стороне Стамбула. Проект с видом на лес Валидебаг (Validebağ Forest) гармонично сочетает природу, современную архитектуру и городской образ жизни.

Koşuyolu Koru Evleri предлагает просторные квартиры с элегантными интерьерами и системами «умный дом», создавая престижное пространство, которое объединяет комфорт, эстетику и спокойную жизнь рядом с центром города.

10 преимуществ Koşuyolu Koru Evleri:

  • Престижное расположение в районе Ускюдар

  • Природное окружение рядом с лесом Валидебаг

  • Удобный доступ к мостам и основным транспортным магистралям

  • Современная архитектура, гармонирующая с природой

  • Квартиры с панорамными видами на город и лес

  • Системы «умный дом» для высокого уровня безопасности и комфорта

  • Социальная инфраструктура: бассейн, сауна и фитнес-центр

  • Зеленые зоны и прогулочные дорожки

  • Спокойная атмосфера, идеально подходящая для семейной жизни

  • Высокий инвестиционный потенциал и перспективы роста стоимости недвижимости

Местонахождение на карте

Ускюдар, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Koşuyolu Koru Evleri
Ускюдар, Турция
Цена по запросу
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