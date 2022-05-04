Квартира в новостройке Koşuyolu Koru Evleri

Проект Koşuyolu Koru Evleri — это роскошный жилой комплекс, расположенный в престижном районе Кошуйолу (Koşuyolu) округа Ускюдар (Üsküdar) на азиатской стороне Стамбула. Проект с видом на лес Валидебаг (Validebağ Forest) гармонично сочетает природу, современную архитектуру и городской образ жизни.

Koşuyolu Koru Evleri предлагает просторные квартиры с элегантными интерьерами и системами «умный дом», создавая престижное пространство, которое объединяет комфорт, эстетику и спокойную жизнь рядом с центром города.

10 преимуществ Koşuyolu Koru Evleri: