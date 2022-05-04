Квартира в новостройке Özak Duyu Göktürk

Özak Duyu Göktürk — это элитный жилой проект, расположенный в районе Гёктюрк округа Эюпсултан. Проект предлагает высокий уровень комфорта в окружении природы, сочетая современную архитектуру с первоклассной инфраструктурой для комфортной и спокойной жизни.
Проект занимает площадь 11 891 м² и включает 5 зданий высотой 6 этажей, в которых расположена 141 квартира различных планировок — от 1+1 до 4,5+1. Из окон открываются живописные виды на лес, а высокий уровень сервиса отвечает требованиям современного образа жизни.
10 главных преимуществ Özak Duyu Göktürk:
Тихое и престижное расположение в районе Гёктюрк (Эюпсултан), рядом с Белградским лесом.
7 953 м² благоустроенных зеленых зон на территории комплекса.
Широкий выбор квартир площадью от 64 до 361 м² с современными планировками.
Большие панорамные окна с великолепными видами на природу.
Спортивная инфраструктура, включая крытый бассейн и фитнес-центр.
Пешеходные и велосипедные дорожки.
Удобный доступ к станции метро и автомагистрали E80.
Индивидуальные парковочные места для каждой квартиры.
Круглосуточная система безопасности (24/7).
Возможность получения гражданства Турции при покупке недвижимости в рамках инвестиционной программы.