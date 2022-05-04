Квартира в новостройке Özak Duyu Göktürk

Özak Duyu Göktürk — это элитный жилой проект, расположенный в районе Гёктюрк округа Эюпсултан. Проект предлагает высокий уровень комфорта в окружении природы, сочетая современную архитектуру с первоклассной инфраструктурой для комфортной и спокойной жизни.

Проект занимает площадь 11 891 м² и включает 5 зданий высотой 6 этажей, в которых расположена 141 квартира различных планировок — от 1+1 до 4,5+1. Из окон открываются живописные виды на лес, а высокий уровень сервиса отвечает требованиям современного образа жизни.

10 главных преимуществ Özak Duyu Göktürk: