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Квартира в новостройке Özak Duyu Göktürk

Эюп, Турция
Цена по запросу
;
13
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ID: 38188
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Эюп

О комплексе

Özak Duyu Göktürk — это элитный жилой проект, расположенный в районе Гёктюрк округа Эюпсултан. Проект предлагает высокий уровень комфорта в окружении природы, сочетая современную архитектуру с первоклассной инфраструктурой для комфортной и спокойной жизни.

Проект занимает площадь 11 891 м² и включает 5 зданий высотой 6 этажей, в которых расположена 141 квартира различных планировок — от 1+1 до 4,5+1. Из окон открываются живописные виды на лес, а высокий уровень сервиса отвечает требованиям современного образа жизни.

10 главных преимуществ Özak Duyu Göktürk:

  • Тихое и престижное расположение в районе Гёктюрк (Эюпсултан), рядом с Белградским лесом.

  • 7 953 м² благоустроенных зеленых зон на территории комплекса.

  • Широкий выбор квартир площадью от 64 до 361 м² с современными планировками.

  • Большие панорамные окна с великолепными видами на природу.

  • Спортивная инфраструктура, включая крытый бассейн и фитнес-центр.

  • Пешеходные и велосипедные дорожки.

  • Удобный доступ к станции метро и автомагистрали E80.

  • Индивидуальные парковочные места для каждой квартиры.

  • Круглосуточная система безопасности (24/7).

  • Возможность получения гражданства Турции при покупке недвижимости в рамках инвестиционной программы.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Эюп, Турция
Еда и напитки

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Özak Duyu Göktürk
Эюп, Турция
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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