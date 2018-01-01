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Высотная резиденция с бассейнами, полем для гольфа и аквапарком, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€181,216
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9
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с видом на море и озеро.

Резиденция располагает полем для гольфа, кафе и ресторанами, торговым центром, теннисными кортами и баскетбольной площадкой, различными бассейнами, хамамом, сауной и аквапарком, фитнес-центром.

Расположение и объекты поблизости
  • Аэропорт Стамбула - 20 минут
  • Автомагистраль Е-5 - 5 минут
  • Автомагистраль Е-6 - 1 минута
  • Торговые центры - 10 минут
  • Больницы - 5 минут
  • Станция метробуса - 5 минут
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Высотная резиденция с бассейнами, полем для гольфа и аквапарком, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€181,216
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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