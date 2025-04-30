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  4. Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, спа-зоной и тренажёрным залом, в развивающемся районе Демирташ, Алания, Турция

Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, спа-зоной и тренажёрным залом, в развивающемся районе Демирташ, Алания, Турция

Демирташ, Турция
от
$151,165
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8
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Адрес Адрес
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Описание Описание
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ID: 16263
ID новостройки на Realting
In CRM: 2364119
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Демирташ

О комплексе

В популярном развивающемся туристическом районе в этом комплексе представлены стандартные квартиры с 1 спальней и пентхаусы с 2 спальнями.

Особенности квартир

Комплектация апартаментов: входная стальная дверь, видеодомофон, встроенная мебель на кухне и в ванных комнатах, полный пакет бытовой техники (холодильник, посудомоечная машина, варочная поверхность, духовка, вытяжка, стиральная машина), кондиционер в каждой комнате, подогрев полов в ванной комнате, душевые кабины, сантехника, электрический водонагреватель

Удобства и оснащение в доме

Открытый бассейн (400 м²), закрытый бассейн с подогревом, джакузи, детский бассейн, джакузи с подогревом, сауна, паровая, соляная комната, зона отдыха, тренажёрныйл зал, детская игровая комната, лобби, огороженная территория, велопарковка, управляющий, подстветка территории и фасадов, электрогенератор

Расположение и объекты поблизости

Развивающийся район Демирташ находится в 20 км от города Алании и всего в 16 км от нового аэропорта Газипаша. Учитывая все преимущества района, можно с уверенностью предположить, что уже через несколько лет поселок станет одним из самых популярных курортных районов. В настоящее время это один из самых привлекательных районов для инвестиций в недвижимость.

Местонахождение на карте

Демирташ, Турция

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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, спа-зоной и тренажёрным залом, в развивающемся районе Демирташ, Алания, Турция
Демирташ, Турция
от
$151,165
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