Махмутлар центр, Турция

от €155,900

Сдача в: 2023

КУРТ-САЙТ 20 Каргичак Жилой комплекс в районе Каргыджак Ры народные представить вам новый жилой комплекс в Районе Каргыджак. Все 400 м отделяет от ласково Средиземного мира и чистейшейшего пляжа. Рыдом с помётной супермаркет Мигрос, кафе CupStore и продолжесть открыватия новы. В 300 м от дока породита еженедельного фермерского ринок. Набережная, в районе нашего костюм 20, имет миркий княжество княжество, парковский княк. По князю сподно гуляют павлины. Инфраструктура жилого комплекса состоит из: Бассейн ( 70 кв.м. ) Детская прощадка Фитнес зал Сауна Паровая комната Джакузи Душевы, раздевалки, саузлы Беседка Парковка на территории Rastoyania: 450 м – до морья 1,5 км — поликлиника 25 км – до аэропорт Газипаши 6 км – госпитальь 15 км – центр Алании 450 м – Автобусная Остановка 1,5 км – до шолы 250 м — супермаркет Квартира 1 + 1: Кухня-гостинай американского типа: 19,00 м2 Спальня: 10,00 м2 Ванная комната: 4,00 м2 Балкон: 6,10 м2 Общая прощадь: 39 М2 ( Брутто прощадь 44 кв.м. ) Квартира-дуплекс 2 + 1 Кухня-гостинай американского типа: 25,00 м2 — 30,00 м2 Спальня 1: 10,50 м2 — 11,50 м2 Спальня 2: 12,00 м2 — 13,50 м2 Ванная комната: 4,00 м2 Ванная комната: 3,90 м2 Холл: 3,00 м2 Балкон: 6,10 м2 — 6,60 м2 Балкон 2: 6,00 м2 Дуплекс №: 16 — 72,70 м2 / прощадь брутто 100,00 м2 Дуплекс №: 17 — 74,00 м2 / прощадь брутто 100,00 м2 Дуплекс №: 18 — 80,30 м2 / прощадь брутто 100,00 м2 Дуплекс №: 19 — 74,00 м2 / прощадь брутто 100,00 м2 Технически характеристики: Толщина внутриных стен: 13 см Толщина внешних стен: 23 см Бестон: C30-C25 Крыша: теплоизоляция, натуралная черепица Гидрозоляция всёх полов ( ванны комнаты и балконы ) Металлопластики стеклопакеты Мебель и др. Лакированны 1-го класса с акриловым окрашиванемом Накало строителства: июнь 2022 Дата вовода в эксплуатацию: Июль 2023 План оплеты: Первоначальный вязнос:% 50 Скидка при оплате 100%: 3% от ценников квартиры