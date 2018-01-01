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Новая резиденция с зеленой зоной и бассейнами в престижном районе, рядом с центром города, Стамбул, Турция

Гюнгёрен, Турция
от
€539,000
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6
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О комплексе

Предлагаются просторные апартаменты с балконами.

Резиденция располагает большой зеленой зоной, парковкой, искусственным озером, беговой дорожкой и зоной для занятий йогой, спортивными площадками, крытым и открытым бассейнами, кинотеатром под открытым небом

Окончание строительства - октябрь 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Кухонная бытовая техника и мебель
  • 2 кондиционера
  • Полы с подогревом
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном районе, рядом с автобусными остановками, торговыми центрами, школой, детским садом, центром города.

  • Район Сисли - 20 минут
  • Ближайший университет - 4 минуты
  • Ближайший торговый центр - 3 минуты
Местонахождение новостройки
Гюнгёрен, Турция

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Новая резиденция с зеленой зоной и бассейнами в престижном районе, рядом с центром города, Стамбул, Турция
Гюнгёрен, Турция
от
€539,000
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