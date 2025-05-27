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Дуплексы с садом в Мраморноморском регионе, Турция

Стамбул
101
Бурса
30
Ялова
32
Бююкчекмедже
8
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2 объекта найдено
Дуплекс 6 комнат в Бешикташ, Турция
Дуплекс 6 комнат
Бешикташ, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Этаж 1
Представляем вашему вниманию проект престижных вилл, расположенных на участке в 8750м2 в эли…
Цена по запросу
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Дуплекс 3 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
Этаж 12
Представляем вашему вниманию проект нового жилого комплекса, расположенного на участке общей…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Мраморноморском регионе, Турция

с гаражом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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