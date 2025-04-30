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Дуплексы в Аташехире, Турция

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5 объектов найдено
Дуплекс 6 комнат в Аташехир, Турция
Дуплекс 6 комнат
Аташехир, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 263 м²
Количество этажей 15
Инвестиционные квартиры в выгодном месте в Стамбуле, Аташехир Квартиры расположены в районе …
$1,58 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Аташехир, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Аташехир, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Квартиры в охраняемом комплексе рядом со станцией метро в Аташехире, Стамбул Квартиры распол…
$1,24 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Аташехир, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аташехир, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Количество этажей 2
Квартиры в охраняемом комплексе рядом со станцией метро в Аташехире, Стамбул Квартиры распол…
$1,11 млн
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Дуплекс 5 комнат в Аташехир, Турция
Дуплекс 5 комнат
Аташехир, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 364 м²
Количество этажей 15
Инвестиционные квартиры в выгодном месте в Стамбуле, Аташехир Квартиры расположены в районе …
$2,19 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Аташехир, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Аташехир, Турция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 219 м²
Количество этажей 15
Инвестиционные квартиры в выгодном месте в Стамбуле, Аташехир Квартиры расположены в районе …
$1,33 млн
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